O diretor Giorgio Ferrara, irmão de Giuliano Ferrara, morreu aos 76 anos

Faleceu o diretor Giorgio Ferrara. Ele foi hospitalizado em um hospital romeno por algum tempo. Em abril passado, deixou o cargo de Diretor Artístico do Teatro Stabile del Veneto.

Faleceu o diretor Giorgio Ferrara. irmão do jornalista Julian FerraraEu tinha tido 76 anos. Fontes próximas à família confirmaram a notícia à ANSA. Por algum tempo ele foi internado no hospital romano devido a problemas de saúde. Em 1982 teve Ela se casou com a atriz Adriana Asti. Durante sua carreira, ele também foi diretor artístico do Instituto Cultural Italiano em Paris e do Festival de dueo mondi em Spoleto.

Giorgio Ferrara, então conte suas origens

Giorgio Ferrara, em entrevista ao Repubblica em 2020, contou seu início. Sua avó materna sugeriu que ele se aproximasse da arte de atuar: Ele me disse que eu deveria ser ator, e eu segui seu conselho, entrei na Academia. Ronconi era professor do primeiro curso de atuação e direção, e no final do ano ele me convidou para trabalhar com ele. Saí” da Academia para ser assistente de direção ao lado de Luca e atuou em pequenos papéis em Riccardo III com Vittorio Gassman, e em Medida por Medida com Massimo Girotti”. Depois veio a turnê em Nova York: “Consegui fazer meu irmão Giuliano assinar, que gritava e empurrava carrinhos de palco.”.

A carreira de Giorgio Ferrara

Como diretor teatral, também se aventurou nas obras de Carlo Goldoni, Luigi Pirandello, Enzo Siciliano, Franca Valeri, Corrado Ogias, entre outros. Trabalhou, entre outros, com Gato Barbieri, Ilaria Occhini, Valeria Moriconi, Franco Citti e Adriana Asti, que se tornou sua esposa. Esteve entre os realizadores do documentário L’addio a Enrico Berlinguer e no cinema dirigiu Um Coração Simples, Caçada à Viúva e Tosca e Dois Outros. Como Diretor Artístico, dirigiu o Instituto Cultural Italiano em Paris de 2003 a 2007. Além disso, foi responsável pelo Festival dei due mondi em Spoleto de 2007 a 2020. Em 2021 foi escolhido para dirigir o Stabile del Veneto Artístico, mas renunciou no mês passado.