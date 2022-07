Umag, karaz completam o quarto, phonini/bolili pela metade: o ponto é meio caminho andado

Umag (Croácia) A meio caminho do ATP 250 da Ístria, a Itália tem cinco itens entre os placares de simples e duplas: Jannik Sinner, Marco Cecchinato, Franco Agamenone e Giulio Zeppieri para o primeiro, Simone Bolelli / Fabio Fognini para o segundo. Na sexta-feira serão realizadas as quartas de final (individuais) e semifinais (para duplas): aqui estão os horários e campos.

Derby Cechinato-Mossetti

Alcaraz, estreou no Velvet. Fognini / bolelli em semente

campeão campeão, Carlos Alcarazfacilmente organizado pelo eslovaco Norbert Gombos 6-2 6-3 em pouco menos de duas horas, e funciona em altitude 40 vitórias em 2022 (25 no saibro) contra apenas seis derrotas. Sob o olhar atento de Yannick Sener (os dois só podem se cruzar na final em uma possível re-formatação para as oitavas de final de Wimbledon) ele faz duas quebras por set, assim como Tirol do Sul na quarta-feira contra Munnar, e chega ao quartas-de-final “apenas” no sexto jogo. Em seguida, o argentino Facundo Bagnes, que apagou um tenso Mote à tarde.

um caminho Simon Bolelli e Fabio Fognini Isso em uma super luta de playoff por 7-6 (1) 6-7 (8) 10-7, anfitrião Antonio Sancic, 33, e Franco Scugor. Nas meias-finais, vão defrontar a dupla do bósnio Tomislav Bricic e do português Francisco Cabral, 50.º e 49.º, respetivamente, nas duplas. Simon e Fabio, que atualmente estão em nono na “corrida”, estão perseguindo a quarta final da temporada, e décimo segundo em suas carreiras.

