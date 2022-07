O último fim de semana de julho está chegando e Roma está cheia de eventos imperdíveis. Temperaturas escaldantes competem com o ritmo da música, performances e eventos gastronômicos da capital e não há necessidade de se aborrecer.

O que fazer no sábado 30 e domingo 31 de julho em Roma

Algumas revisões culturais estão chegando ao fim, outras estão apenas começando. Os concertos são grandes protagonistas durante todo o verão romano, e também viajam para as aldeias e para o mar. O Parco degli Acquedotti brilha com eventos sob as estrelas e não faltam compromissos para os “foodies”. O que você faz no fim de semana de 30 e 31 de julho em Roma e seus arredores? A RomaToday sugere – como todos os fins de semana:

copos de estrelas

Uma noite de vinho, com observações das estrelas do pôr do sol ao amanhecer: nos dias 29 e 30 de julho, em Marino, chega o calendário astronômico de 2022, mais aguardado pelos amantes do vinho, que tocará as praças e as mais belas até 15 de agosto. Na Itália. O protagonista é o vinho, a franquia country Castelli Romani, que une as estrelas na paisagem evocativa do centro histórico, com iniciativas culturais em um ambiente festivo entre comida de rua e música. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

#Lepiùbellefrasidiosho na Casa del Jazz

Domingo, 31 de julho, “#LEPIÚBELLEFRASIDIOSHO” será campeão nos I Concertos no Parque da Casa del Jazz. Federico Palmaroli, vulgo Ocho, em palco e, pela primeira vez ao vivo com o acompanhamento musical do quarteto de saxofones Furano, apresentará sucessivamente os tumultuosos acontecimentos dos últimos anos, conjugando os seus famosos cartoons com comentários verbais e música, numa cura . A sátira 2.0, na velocidade 5G, envolve o público com uma risada retumbante e libertadora. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Steve Hackett, guitarrista do Genesis Rome

A turnê mundial de Steve Hackett, lendário guitarrista do Genesis, para na Itália: “Seconds out + more!” , um show incrível que Hackett está feliz em trazer para Roma também. O guitarrista estará na Cavea do Auditório Parco della Musica, no sábado, 30 de julho, às 21h. O show inclui músicas de todos os seis álbuns de estúdio de Hackett durante a era Genesis e representa seu trabalho mais recente com a banda, ele saiu imediatamente. Mais tarde para seguir sua carreira solo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Ricomi V Roc em Roma 2022

Após a experiência Sanremo e novos prêmios ainda sendo adicionados – Insuperabile é certificado Gold, La coda del diavolo (feat. Elodie) é certificado Platinum; O álbum “Taxi Driver”, o mais vendido e mais ouvido de 2021, já é quatro vezes platina – Rkomi chega a Roma, no Hipódromo de Capannelle, no Rock in Rome 2022. O jovem e promissor artista vai parar na capital em 30 de julho, onde apresentou a “Insuperabile Tour” Para o público, a melhor forma de comemorar e comemorar um ano de resultados extraordinários com os fãs. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

As últimas datas do cinema

Depois de quase dois meses de cinema grátis sob o céu de Roma, fecha-se a cortina do Il Cinema na praça. Os dois últimos compromissos na Piazza San Cosimato em Trastevere serão no sábado, com soldadinhos de Joe Dante e aos domingos com Francesca Archiboggi, Michaela Ramazotti, Esmeralda Calabria e Francesco Piccolo que apresentarão o filme “viver”.

Spagitungola, o festival de moluscos e peixes locais

Está tudo pronto em Fiumicino para a décima terceira edição do “Spaghetongola”, o festival que celebra o “must” da cozinha do Lácio, o esparguete com ostras de tremoço. De 29 de julho a 7 de agosto todas as noites a partir das 19h (domingos também para almoço) Muita comida e muita diversão com apresentações musicais. Como de costume, a organização foi confiada à associação “Il Faro all’Orizzonte” do patrocinador Stefano Conforzi. Muitas especialidades: Além do famoso espaguete com lupinos, você pode desfrutar de lulas fritas, camarão e bruschetta com mexilhões, amêijoas, polvo e salada de batata. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Antrodoco remonta à Idade Média

Castaldato di Antrodoco retorna de 29 a 31 de julho. Todas as damas e cavaleiros ao redor. Portadores de brigada e palhaços. servos, palhaços e plebeus. Vestidos e penteados do passado. Em uma atmosfera suspensa no tempo, o medieval Il Castaldato di Antrodoco acompanha você em uma viagem única para descobrir o passado na vila medieval de Rieti, na fronteira com o Lácio e Abruzzo, que, como por magia, volta a ser Castaldato que foi em 1228 e 1371 Entre os jogos, o ambiente, a música e o aroma do medieval de 794 anos, pode viver um fim-de-semana inesquecível. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festa do Tivoli

Quatro dias de música e eventos no Tivoli. A cidade nos arredores de Roma, de 29 de julho a 1º de agosto, tornou-se, de fato, um teatro de arte e cultura. O ‘TivoliFest’ está chegando: no dia 30 de julho, a Piazza Garibaldi é de propriedade integral da Officina Zoè, os grandes pais da música de Salento, que fará as pessoas dançarem ao ritmo de sua pizza. A força do grupo está na busca constante do êxtase e da periodicidade, enraizada no ritmo misterioso dos pandeiros e imbuída de simplicidade na música e na voz. No dia seguinte, 31 de julho, o Funk da Marcha será o herói de um concerto itinerante no centro de Tivoli, da Piazza Garibaldi à Piazza Rivarola. O evento termina no dia 1º de agosto com um show de Max Gazzè. [TUTTE LE INFORMAZIONI]