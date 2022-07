Fornaci al Cuban Party – Barga .

FORNACI – A primeira bela noite do Fornaci al Cubo, a segunda edição do Festival de Artes, promovido pela Prefeitura de Barga em colaboração com o Barga Jazz Festival e a Fundação Toscana Spettacolo Onlus.

Ontem à noite na Praça 04 de novembro ah! Um divertido espectáculo inspirado num sortido dos anos 50 que evoca palhaços com um sabor futurista. O espetáculo de palco de dança surpreendeu públicos de todas as idades com uma proposta original e divertida produzida pela ALDES, uma associação de artistas e agentes culturais que produz espetáculos internacionalmente com uma mistura de dança entrelaçada com artes visuais, novas tecnologias e teatro. Os performers Erica Bravini, Mariano Nieddu e Alessandra Moretti transformaram a arena em um mundo “2D” de gestos de marionetes onde acontecem coisas engraçadas e estranhas.

Esta noite, sexta-feira, 29 de julho, sempre às 21h30 continua com grande jazz com a introdução de um novo projeto de gravação, Record Pagine, nasce de uma colaboração de longa data entre o pianista e compositor Giovanni Cicarelli e a cantora e compositora Michela Lombardi, acompanhados pelo guitarrista Luca Valor. “Compartilhamos um sentimento de gentileza e atenção ao lado poético de tudo”, dizem os artistas. Em uma configuração tão íntima como um trio, a escuta mútua é o primeiro ponto de partida, mas também o fim. E neste mar – palavra que muitas vezes se repete em textos e em nossa imaginação, assim como em nossas vidas – reinam sentimentos de doçura, nostalgia, esperança e confiança no poder salvador da beleza. O álbum oferece música intimista e intensa com letras escritas em italiano, inglês, francês, português e corso para um rico caminho de inspiração diversificada da música brasileira a um repertório de tradições europeias à canção italiana que levará o espectador a criar a imagem de um viagem multicultural.

Relacionado