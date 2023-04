Benefícios Corporativos, a oferta inovadora da Coverflex Português para empresas

A pandemia de Covid-19 mudou os hábitos dos cidadãos italianos. Então, o advento do trabalho inteligente e o impulso para a digitalização revolucionaram o mundo do trabalho na Bill Pacey. Tudo isso também ensinou novos ritmos e comportamentos aos funcionários. Este último também inclui a demanda cada vez maior dos empregadores pelos chamados benefícios dos empregados. Uma pesquisa recente realizada por ele Censo. A pesquisa mostrou que hoje na Itália há cada vez mais empresas investindo em bem-estar corporativo, e para 62,5% dos entrevistados (gerentes de RH em médias e grandes empresas) o mundo dos benefícios corporativos é “uma prioridade e sempre será mais “.

Para responder à crescente procura destas soluções, a empresa portuguesa desembarcou em Itália em fevereiro de 2022 coverflex. Para nos dizer exclusivamente como era a verdade Chiara Bassi, Country Director para a Itália para a comunidade. “O mundo do trabalho passou por mudanças drásticas e seria um erro continuar aplicando o modelo previdenciário que funcionava no mercado de trabalho há dez ou vinte anos – explica – o trabalhador não passa mais todo o tempo no escritório, tem novos hábitos e rotinas e os serviços que ele usa são completamente diferentes. Ele mudou.” é usado, para o indivíduo e sua família, para fazer a ponte entre o luxo concedido apenas pela empresa e aquele que o funcionário realmente usa.

Plataforma Coverflex tudo em um

Fundada em Portugal em 2019, a Coverflex desenvolveu uma plataforma tudo-em-um que permite a uma empresa, de qualquer dimensão, desenhar, padronizar e personalizar pacotes de compensação através de vales-refeição, assistência social, descontos, dinheiro, seguros e outros benefícios. “Nascemos em resposta às profundas mudanças que se têm verificado na forma como trabalhamos e vivemos, com o objetivo de proporcionar mais flexibilidade a colaboradores e empresas, apostando numa solução totalmente digital e de fácil implementação – afirma Bassi – Coverflex é a solução para gerir o bem-estar e todas as formas de flexibilidade salarial para os trabalhadores. Para as empresas, significa redução da carga fiscal, gestão operacional fácil e transparente e uma solução única para o bem-estar de todos os colaboradores, maximização da receita e poder de compra real aumentar graças à facilidade de uso e uma rede de aceitação real em todo o território italiano.

“Nossa solução é um sistema operacional para o qual as empresas pagam uma taxa SaaS para cada funcionário, única e com todos os custos inclusos, para que a plataforma e o cartão (Mastercard) estejam disponíveis com todos os serviços – continua – somos para eles um único prestador de serviços com custo reduzido, tecnologia inovadora e transparente que pode ser acionada pela empresa de forma Autônoma através de uma simples assinatura em tempo real. Queríamos para os expositores uma solução totalmente sustentável. De fato, somos o único player no mercado italiano mercado que não retém comissão nas transações (vale-refeição e serviços de luxo), auxiliando os lojistas e criando uma verdadeira rede de aceitação dos usuários. -ser orçamento. De catering a distribuição em larga escala, varejo e cadeias, petróleo e gás e muitos outros serviços on-line, com grande interesse em saúde física e mental, lazer, educação e crescimento pessoal.”

Coverflex: Target Itália

Desde o seu lançamento em 2021, a solução de tecnologia da empresa já foi implementada em mais de 3.600 empresas e cresceu 400% ano a ano. Actualmente, com 70.000 utilizadores activos, utilizando Coverflex em média mais de 8 vezes por mês, a empresa geriu mais de 80 milhões de euros em carteiras à disposição dos colaboradores dos seus clientes. A meta agora é conquistar as empresas trabalhadoras de Bel Paese.

“Na Itália, entramos no mercado há algumas semanas, anunciando uma rodada de financiamento de 15 milhões liderada pela Scor Ventures e a aquisição da EatsReady, tendo trabalhado nos meses que antecederam o desenvolvimento da rede – explica Bassi – vemos o italiano mercado como um terreno fértil para o crescimento da Coverflex, bem como uma missão mais ampla de transformação e educação para o próprio mercado. Olhando para o vale-refeição, por exemplo, hoje eles são usados ​​por pouco mais de 3 milhões de usuários contra um mercado potencial que permanece intocado em 17 milhões euros. Já para não falar do luxo. Muitas empresas ainda não conhecem este mundo, mas percebendo que já não pode contar com a lógica tradicional de atrair e reter talentos, pedem-nos – ainda antes do produto – apoio consultivo. Queremos também criar uma ampla rede de aceitação, oferecendo aos comerciantes uma solução rentável e sustentável e criando um impacto positivo para eles na economia real.”

Quinto Coverflex tem sido a alma do seguro

No entanto, a verdadeira alma da Coverflex é o seguro. Isso foi revelado novamente pelo gerente nacional da empresa. O seguro é um dos principais pilares da Coverflex atualmente em Portugal. A plataforma permite que as empresas adquiram suas apólices existentes ou as integrem à plataforma em uma experiência 100% digital. Também acreditamos fortemente na oportunidade de ter nossos produtos de marca branca em nossos produtos de seguro de vida e previdência como uma evolução natural de nosso produto. Simplificar e agilizar processos e rejuvenescer um setor historicamente complexo e contraintuitivo é um dos nossos objetivos para aproximá-lo de outros serviços de assistência social e promover a cultura do seguro entre os funcionários.”

Chiara Bassi, Diretora da Coverflex na Itália

Esta solução não está atualmente disponível na Itália. “Ainda não lançamos a parte de seguros do produto, mas neste momento estamos focando em todas as parcerias que podem nos ajudar a implementar rapidamente a rede comercial, como os principais sistemas de caixa e pagamento (NCR, TCpos, Argentea, Tillby , Cassaincloud etc). A Coverflex é um agente de seguros Credenciado em Portugal e trabalhamos com a grande maioria das seguradoras, desde empresas de saúde (MEDIS e Multicare via Fidelidade, Advancecare via Tranquilidade) até players como Victoria, Allianz, Una, ASISA e Lusitânia. Em termos de seguros de trabalhadores, também em Portugal, temos parcerias com a Tranquilidade, Fidelidade, Lusitânia, AGEAS, Una, Zurique, Liberty, Allianz e Caravela.”

Seguro embarcado abre novos caminhos

Segundo Bassi, o seguro embutido pode abrir novos segmentos de mercado para empresas não seguradoras. “A adoção de serviços de seguros digitais integrados à experiência do cliente (seguro incorporado) abre novos horizontes para players que não são puramente financeiros, mas de serviços mais amplos – como nós, por exemplo – e para startups de tecnologia para apoiar a integração. Muitas startups interessantes focadas em diferentes setores entraram no mercado A que até apenas 5/10 anos atrás era liderado por players tradicionais, a inclusão de Yolo é certamente significativa para todo o setor. É apenas o começo, mas certamente um grande começo

Siga-nos em nossos canais sociais: Facebook E Twitter

Leia todas as nossas notícias clicando aqui