Os confrontos entre Nicole Santinelli e Roberta de Pádua ainda estão em andamento

Hoje, sábado, 15 de abril de 2023, novos episódios de homem e mulher: Vamos descobrir o que aconteceu progresso Fornecido pela página do Instagram de Lorenzo Bugnalone.

Homens e mulheres, Armando Incarnato ainda presente, novos embates entre Nicole e Roberta

Trono nas prévias:

Armando encarnado Ele esteve presente no registro, então o cavaleiro da Campânia não foi removido do show de namoro. Paula está tendo um relacionamento próximo com o cavaleiro que desceu para ela pela última vez e a senhora esbarra nele Gianni Sperti E também Armando que agiu contra ela. jóia Eu namorei um novo cavaleiro chamado hélio.

Previsões clássicas do trono:

nicole Ele fez duas eliminações. com André Não a beijei enquanto estava com Carlos Sim. Roberta intervém novamente e diz que estar na rua com Carlo só faz sentido pelo conteúdo que o pretendente trouxe e não para ela traz nada tangível a não ser sua fisicalidade que sempre a leva a beijar o rapaz de plantão. Nicole queria dançar com Andrea, mas ele recusou. A essa altura foi Carlo quem disse que embora não o tivesse escolhido para dançar, queria fazê-lo. Eles dançam juntos. de cristão Não teve conversa e não teve, Nicole não foi trazer de volta.

