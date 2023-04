One Piece 1081: Provas de Primeira Classe

One Piece 1081: The Leaker compartilha a primeira pista sobre o capítulo que será lançado esta semana. É isso que é

Após o intervalo, One Piece está pronto para voltar com Capítulo 1081. Em 1080, ficamos fora de Egghead com a marinha, liderada por Garpque veio a Hachinosu para libertar Coby, que foi capturado por Barba Negra durante os eventos do Amazon Lily.

O que vai acontecer esta semana? Eiichiro Oda continuará a mostrar eventos relacionados a Salve Kobe Ou o foco mudará para outras situações?

No momento, ainda é muito cedo para dizer, spoilers confirmados devem sair até terça-feira, mas ninguém cair fora – quem já acessou a aula – basta compartilhar um gif como comprovante. Nós relatamos aqui:

“O momento que todos esperavam”isso está dizendo “O momento que todos esperavam”. Obviamente, a frase é ambígua e não traz muita explicação para o que leremos no capítulo 1081, mas segundo muitos usuários, pode indicar o desfecho do embate entre Barba Negra e a Leique muitos esperam ansiosamente.

One Piece é uma série de mangá escrita e ilustrada por Eiichiro Oda, e foi publicada na revista japonesa Weekly Shōnen Jump por Shūeisha desde 19 de julho de 1997. A editora coleta periodicamente os capítulos também em volumes no formato tankōbon, o primeiro dos quais foi publicado em 24 de dezembro. A edição italiana foi editada pela Star Comics, que começou a ser publicada nos volumes japoneses correspondentes em 1º de julho de 2001.

A história segue as aventuras de Monkey D. Luffy, um menino cujo corpo adquire as propriedades da borracha depois de comer involuntariamente a Gomu Gomu Devil Fruit. Reunindo uma equipe ao seu redor, Luffy explora a Grand Line em busca do lendário tesouro de One Piece e persegue o sonho de se tornar o novo Rei dos Piratas.

One Piece foi adaptado para uma série de anime para televisão, produzida pela Toei Animation e transmitida no Japão pela Fuji TV em 20 de outubro de 1999. A versão italiana foi publicada pela Merak Film e exibida na Italia 1 em 5 de novembro de 2001 e depois continuou em Itália 2 em 2001. 2012; Inicialmente intitulado Embarque! O nome da série mudou ao longo das temporadas, até se decidir pelo One Piece original.

A Toei Animation também produziu 11 especiais de TV, 13 filmes de anime, dois curtas-metragens 3D, um ONA e um OVA. Muitas empresas fizeram diferentes tipos de mercadorias a partir dele, como trilhas sonoras, videogames e brinquedos.

One Piece teve um tremendo sucesso. Vários volumes do mangá quebraram as vendas e a circulação inicial no Japão. Com uma tiragem de trezentos milhões de cópias em 2014, a obra é o mangá mais vendido do mundo. Em 15 de junho de 2015, também entrou para o Guinness Book of Records como a série de quadrinhos desenhada por um autor com o maior número de exemplares publicados: mais de 320 milhões.