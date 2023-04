Eventos no sábado 15 e domingo 16 de abril de 2023

Arquivos de Páscoa, pombas e chocolates terminados, Roma está pronta para um novo fim de semana agitado. Sábado, 15 e domingo, 16 de abril – esperamos que o tempo esteja bom – há muitos eventos imperdíveis na cidade e nos arredores.

A maior festa hippie chega à capital, e não faltam datas com produtos vintage, artesanato e brincadeiras. Abra espaço para a comida de rua, para eventos dedicados a tradições próximas e distantes. Os teatros de Roma abrem as cortinas em novas apresentações e se preparem, porque também haverá muito o que rir no fim de semana.

Se você está se perguntando o que fazer no sábado, 15 e no domingo, 16 de abril, em Roma, aqui estão 15 eventos sugeridos pelo Team Roma hoje que você não deve perder:

festivais hippies

O fim de semana romano de 15 e 16 de abril ganha vida com o retorno do Festival Hippie. Música, arte e a atmosfera dos anos 60 e 70 invadem o oásis verde de 45.000 metros quadrados do Appia Joy Park, o novo parque da capital. Mais de 200 artesãos, músicos, artistas de rua, acrobatas, operadores holísticos e chefs de rua estão prontos para dar vida à atmosfera cintilante dos filhos das flores. Dois dias dedicados ao melhor do artesanato e do artesanato, comida de rua, música, eventos paralelos com atuações de artistas de rua, músicos, animação infantil e operadores de tudo incluído, com entrada gratuita. Imperdível também para os gourmets, um evento único em Roma que oferece mais de 160 sugestões culinárias irresistíveis. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Hanami no Jardim Botânico

Por ocasião do florescimento das cerejeiras no Jardim Japonês, o Museu do Jardim Botânico de Roma celebra com um evento intitulado “Hanami no Jardim Botânico”, a ideia de natureza que permeia a cultura japonesa e define sua estética . Na contemplação das flores de cerejeira e dessa beleza assombrosa e fugaz, inclui-se um dos conceitos mais profundos do pensamento japonês, a impermanência do ser. Assim, no sábado 15 e no domingo 16 de abril será possível desfrutar da beleza do hanami através de percursos, exposições, momentos de partilha e diálogo, ambientes verdes, visitas guiadas e workshops para crianças. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“The Usual Fools – Back” em Roma

A famosa dupla de comédia, composta por Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, chega a Roma com a turnê “The Usual Fools – Return” do palco que terminará em 15 de abril no Auditorium della Conciliazione. O espetáculo, escrito por Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro, trará de volta aos palcos, depois de mais de 10 anos, personagens cults e amados por uma grande base de fãs. Muitos desenhos que serão feitos por Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, mas com uma grande novidade: as máscaras que conhecemos e amamos ao longo dos anos terão que lidar com a realidade de hoje e, portanto, terão que enfrentar novos cenários, dando origem a novas facetas . [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Perfect Strangers” de Paolo Genovese no teatro

Paolo Genovese, dirigindo sua primeira peça, está adaptando a fantástica comédia Perfetti Sconosciotti na Ambra Jovinelli em Roma.

Uma brilhante comédia sobre amizade, amor e traição que leva quatro duplas de amigos a se confrontarem e descobrirem que são “perfeitos estranhos”. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

“Billy Elliot”, o musical da Capela Sistina

“Não quero nenhuma adolescente sozinha. Quero ser dançarina!”: o sonho de Billy Elliott chega ao palco do Sistina, o musical de grande sucesso assinado por Massimo Romeo Pepparo, produzido pela PeepArrow Entertainment. A nova versão deste amado título, que conta a emocionante história de Billy, um garoto talentoso que está pronto para lutar contra quem quiser atrapalhar seu único objetivo: se tornar um dançarino, os antagonistas Giulio Scarpatti e Rossella Brescia. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Dia da Música de Roma – Festival Disco

O Rome Music Day – Disco Fair retorna à capital nos dias 15 e 16 de abril. A nova edição do Music Day Rome apresenta-se mais rica do que nunca em termos de interesse, a começar pelos prestigiados convidados que irão assistir ao evento com os seus novos atos, tudo em antevisão absoluta. Como sempre, haverá um grande grupo de expositores de toda a Itália, escolhidos entre os melhores visitantes das feiras de discos europeias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Benedetta Rossi no Zoomarine

Benedetta Rossi, a mais célebre estrela gastronómica de Itália, será convidada do Zoomarine no domingo, dia 16 de abril, para a inauguração do primeiro restaurante Super Benny, com animações de Frisbee inspiradas por ela. Adultos e crianças terão a oportunidade de conhecer Benedetta Rossi e desfrutar de um momento fotográfico com ela no Zoomarine Selfie Museum. Será possível reservar o almoço no Super Benny’s para uma experiência de comer e viver. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Olly em concerto no Largo Venue

Depois de participar do 73º Festival de Sanremo onde interpretou a música “Polvere” e depois de esgotar a primeira data em Milão e adicionar uma segunda data em Milão, Oli chegou a Roma. O concerto agendado para dia 16 de abril no Largo Venue está esgotado. De fato, o cantor também dobrou em DC com uma segunda data em 17 de abril. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival da China, Festival da China em Roma

A primeira edição do Cina Fest – China Festival será realizada no domingo, dia 16 de abril, de 12 a 21, no Snodo Mandrione. Aqui o clima e a atmosfera de uma aldeia chinesa serão recriados. Começaremos com comida do Chinese Dumpling Bar no Dumpling Bar, seguido de apresentações e uma cerimônia do chá. Tudo em um grande jardim – o jardim Snodo Mandrione – que será preparado para a ocasião com lanternas chinesas e pichações de boa sorte. O vermelho será a cor principal porque, segundo a tradição chinesa, é a cor auspiciosa. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Comida de Rua Casale Queimada

A terceira etapa da nova turnê de comida de rua assinada pela TTS chega de sexta-feira, 14, a domingo, 16 de abril. Desta vez, o evento será realizado na região de Casal Bruciato. Uma onda cheia de charme, cor, música e muita diversão transformará o estacionamento perto da Piazza Riccardo Balsamo Crivelli no maior restaurante ao ar livre de Roma. O Casal Bruciato vai tornar-se na capital do Street Food “on the road”. Pratos gourmet tradicionais, as últimas novidades do Street Food World, especialidades sem glúten e vegan, doces e salgados para todos os gostos vão animar o coração do IV MUNICÍPIO durante três dias que vão agradar a solteiros, casais e famílias. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Jogo vintage de mercado

O Game Vintage Market chega ao bairro de San Paolo aos sábados e domingos, um projeto nascido com a ideia de criar um espaço dedicado aos fãs de jogos retrô, cartas colecionáveis ​​e jogos de tabuleiro. Uma troca que oferece a oportunidade de se encontrar em lugares privados e criar eventos onde os sentimentos podem ser compartilhados em nome do encontro e da amizade. Todos poderão encontrar a peça que falta na coleção nas diversas bancas do Game Vintage Market. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Exposição de troca de brinquedos de luxo

No domingo, 16 de abril, no Roma z3 Hotel, haverá um evento que os colecionadores de jogos antigos aguardam ansiosamente. Esta é a antiga feira de jogos. O encontro organizado pelo “Nada de Novo Cantinho” terá entrada franca. Será como mergulhar no passado para redescobrir aquelas brincadeiras que marcaram sua infância. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Urban Bazaar “Edição Spring Feedback”

Também retornando no sábado e no domingo está o Urban Bazar, o evento de compras dedicado ao Made in Italy que destaca as produções artesanais e únicas de marcas independentes de Roma e além. A missão da Urban Bazar é disseminar a cultura da moda e da compra racional: Ao colocar designers, artesãos e criadores em contato com shopaholics, a Urban Bazar quer dar respostas à busca por peças únicas e sólidas, acessórios, roupas de alta qualidade, joias ou bolsas produzidas por profissionais italianos que escolheram o caminho da independência em um mercado saturado de moda, folhetins e desfiles fast fashion. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Festival do Mercado Verde

É o Festival da Primavera em Testaccio nos fins de semana. O Green Market Festival regressa aos sábados e domingos mas numa edição primaveril, com muitas atividades ao ar livre para receber da melhor forma a nova época. Como sempre, com entrada gratuita, a Piazza Città dell’altra Economia receberá cerca de sessenta expositores que apresentarão suas criações. No sábado o evento decorrerá inteiramente no exterior, enquanto no domingo tanto o mercado como as atividades decorrerão na grande sala Asia, com salas contíguas dedicadas a diversas iniciativas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Francesco Sischela em “BIS!”

Saímos de Roma porque, no sábado, 15 de abril, Francesco Sischela chegou ao Teatro Traiano em Civitavecchia no BIS! O comediante joga todas as suas cartas em um show de um homem só, onde encontramos tanto seus pontos fortes (como paródias dos cantores Ultimo, Achille Lauro e Massimo Ranieri) quanto performances completamente novas. A comédia casa-se com a música, como sempre à maneira do jovem espectáculo, para dar vida a um espectáculo cheio de emoções e gargalhadas. [TUTTE LE INFORMAZIONI]