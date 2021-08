10 festas a não perder em setembro de 2021 na Itália

As vidas de Max Bezzali, Zucchero, Ernia, Francesco de Gregory, Diodato e …

A equipe editorial da TIMgate selecionou 10 programas musicais que prometem dar muita emoção. Aqui Os melhores eventos ao vivo Do norte ao sul da península.

1) Francesco de Gregory – 3 de setembro, Mântua

A turnê De Gregori & Band Live- Greatest Hits começou em julho passado, e depois de uma turnê por toda a Itália, cheguei em Mântua. No maravilhoso ambiente do Palazzo Te, o cantor e compositor romeno apresentará ao público as canções mais famosas e importantes de seu repertório. A banda que acompanhará De Gregori é composta por Guido Guglielminetti (baixo e contrabaixo), Carlo Gaudiello (teclados), Paolo Giovinci (guitarras), Alessandro Valli (guitarra de aço e bandolim), Primiano de Biasi (Hammond) e Simon Talon. (abóbora).

2) Ermal Mita – 5 de setembro, Taormina

Esperando para ser visto e ouvido ao vivo nos principais palácios italianos (a partir de março de 2022), o Ermal Meta vai entreter os fãs no esplêndido teatro antigo de Taromina, um dos locais mais fascinantes e fascinantes do mundo. Na lista das músicas antigas do artista, mas também das músicas mais recentes, como 1 NS Um milhão de coisas para te dizer (Terceiro lugar em Sanremo 2021).

3) Hérnia – 9 de setembro, Florença

Som Super classico Ele estará em show no Anfiteatro Cascine, para apresentar ao vivo a versão deluxe de seu álbum gêmeos, certificado de platina dupla, que leva o nome Gemelli (ascendente Milão). Haverá as últimas músicas do rapper milanês, como pare e observe Colaboração com pinguins nucleares táticos.

4) Emis Killa, Jake La Furia, El Tree, Random – 13 de setembro, Catania

Villa Bellini em Catania sediará o evento musical único, estrelado por Emis Killa e Jake La Furia, os rappers que juntos lançaram o álbum. 17, mas também jovens artistas como Il Tre e Random, álbum da sorte soa como mas NS Montanha russa.

5) Lista Representativa, 16 de setembro, Gênova

Depois da aventura no Festival de Sanremo 2021 com Amari, já certificado de platina e por meses no topo das paradas de rádio, Actor’s Journey List com seu quarto álbum minha mãe é Ele pousou em várias etapas em toda a Itália e no dia 16 de setembro fará uma escala em Gênova. Será um showcase completo e poderoso e uma reviravolta nova e inesperada nas performances que a banda tem impressionado seus fãs ao longo dos anos.

6) Max Bezzali – 17 de setembro, Modena

As maiores canções 883 de canções Eles mataram o Homem-Aranha uma canção de amor, vai ressoar no palco da Arena del Lago di Modena. Sexta-feira, 17 de setembro Max Pezzali fará uma parada em Emilian para propor novamente os sucessos da dupla que se estenderam por várias gerações, através de uma jornada musical nos anos 90.

7) Gaya – 17 de setembro, Milão

Com “Last on TOUR”, Gaia encantou os fãs com a sua música que funde com maestria os sons italianos, portugueses, pop, city e sul-americanos. Agora uma nova data está sendo adicionada: sexta-feira, 17 de setembro, no Circolo Magnolia em Segrate (Milão). Acompanhado de vários convidados, o Vencedor do Prêmio Amici 2020 vai apresentar em grupo exclusivo a oportunidade de comemorar os sucessos do ano passado, apresentar músicas inéditas e comemorar o final do verão.

8) Deodato – 19 de setembro, Verona

O vencedor do Festival Sanremo 2020 (com muito barulho) será o protagonista de um evento emocionante na Arena de Verona. No dia 19 de setembro, a premiada e aclamada artista estará acompanhada por músicos e amigos para fazer um show de forte impacto emocional e vocal. Será um show animado, cheio de sons e melodias cativantes, carregado com a beleza dos sucessos do compositor.

9) Açúcar – 24 e 25 de setembro, Verona

Zucchero também animará a Arena, um momento da world music e um lugar do coração do artista Emilian. Dois eventos especiais estão programados para 24 e 25 de setembro. Sugar Fornaciari trará ao palco o novo álbum INACUSTICO DOC & MORE, reorganizando todas as músicas em um visual sonoro inédito. Com ele no palco estarão Doug Pettibone e Kat Dyson.

10) Colabis DiMartino – 30 de setembro, Ferrara

eu game Boy Ornella Vanoni, a rainha da música satírica italiana, encerrará seu verão italiano em Ferrara. Concerto de Colapesce Dimartino, artistas sicilianos com milhões de pessoas agradecendo, sobretudo, a famosa frase musica muito leve, você vai incendiar o Teatro Municipal com uma vida divertida e rítmica, forte e cheia de surpresas. A inspiradora dupla de Sanremo 2021 tocará os clássicos de seus respectivos singles e as canções que compõem o último álbum juntos, seres humanos

