Iezzo, Gallo, Cardillo e Morra na Rádio Central de Nápoles

Umberto Chiariello, ele interveio com seu editorial: "Devemos negociar e negociar ou nunca perdoar? Na verdade, quem superou todos e deu um passo adiante é Luciano Spalletti que, antes do partida contra o Milan, se separou sobre o discurso, mas depois de presenciar os estragos causados ​​ao San Siro, ou seja, a torcida do Milan, quer uma situação igualitária. O próprio De Laurentiis, que falou sobre Thatcher, meio de improviso, estendeu a mão. as instituições não precisam chegar a um acordo, mas por que você não ouve as razões daqueles que agora se sentem oprimidos? Até os criminosos têm o direito de questionar, então por que você não fala com representantes de grupos organizados? Não é uma questão de falar com criminosos, mas com a parte saudável de torcida organizada que quer dialogar com as instituições. Há uma vontade de cantar, E fazer em grande estilo, onde está o problema senão uma situação que não leva a nada? estamos em jogo para fazer história e somos burocratas endurecidos? Vamos falar sobre a essência: queremos que o Napoli tenha o apoio das massas? Os torcedores são apoiados principalmente por grupos organizados. Ninguém defende quem brigou, os perpetradores devem ser levados à justiça, mas por que punir os outros? Há uma grande equipe fazendo o melhor que pode. Todas as atitudes rígidas no momento estão prejudicando o Napoli."

Gennaro Izzo, ex-goleiro do Napoli, interveio: "Verona é uma cidade bonita e ordenada, não há como discutir, nunca tive problemas do meu ponto de vista sendo um napolitano. Eu me cerquei de muitas pessoas que vinham do sul, e costumávamos sair e conversar muito sobre nossa terra. Se você vier a uma festa do Scudetto? Como torcedor, claro, estou confiante no jogo contra o Milan? Muito para testar o Napoli no San Siro. O Napoli é muito forte, mas precisa do apoio da torcida. Diria que sempre tive a sensação Fantástica com as curvas do Napoli, aquelas "olè" do a torcida me permitiu fazer campeonatos extraordinários. O que quero dizer aos torcedores das curvas que conseguiram envolver todo o estádio é que os jogadores precisam da contribuição do estádio para fazer história. Aí para deixar todos os problemas de lado, gostaria Ver Maradona cantar do início ao fim. Merritt deve ouvir o portinhola na terça. O time precisa da contribuição do 12º jogador em campo. MP? Gosto muito dele porque tem os chutes importantes do goleiro. Ele consegue fazer coisas que poucos viram das pessoas. Mérito? Ele pode se tornar um dos goleiros mais fortes de todos os tempos. Minian? herói. Ele pode tornar as coisas comuns incríveis. É assustador, está enchendo a porta. Tiro de Bin Nasser Al-Methal? Em um momento de 3 a 3 no reinício do Milan, eu Gennaro já havia recuperado 3-4 metros para antecipar uma bola em profundidade ou fechar o momento em que um jogador do Milan recebeu a bola. A máscara cobre a visão? Tentei brincar com as velhas máscaras universais e travei. Hoje é muito diferente. Osimin? Ele é imprevisível e tem aquela ferocidade de atacante que quer marcar. Em certas coisas nos lembra Cavani, mesmo que tenha características diferentes. O Napoli subestima o Verona? Carta do Scudetto encerrada. É normal um jogador pensar na terça-feira, então vou dar espaço para quem tem menos tempo de jogo até agora."

Massimiliano Gallo, diretor do Il Napolista, interveio: "Estou com raiva. Conhecendo os papéis institucionais daqueles que dirigem os torcedores e os fazem sentar nas mesas, não não entendo porque. Quando o presidente do Inter foi morto, tiraram a curva como sinal de luto, apesar de haver mulheres e crianças e pessoas que têm o direito de permanecer ali. Acho indecente trazer entoando pessoas para construir fundações – o que eles fazem ou pelo menos são conhecidos por fazer para esse propósito. De Laurentiis? Muda muito de ideia. Vai de Thatcher Para sentar na mesma mesa com os ultras, e tem uma estranha relação com as linhas políticas . Não inventei o que aconteceu no Autogrill, nem o que aconteceu quando os torcedores do Eintracht chegaram, então cada um pode pensar como quiser, acho uma página abominável. De Laurentiis teme a festa do Scudetto e controla a área em que busca acordo: uma história italiana como tantas outras.

Advogado Eduardo Cardillo, Presidente do Tribunal do Clube Napoli: "Os napolitanos dividem-se num ponto e têm uma visão política, hoje, do que se passa à nossa volta e isso só nos leva a agravar as relações. Napolitanos e napolitanos não precisamos ir para a guerra. Somos os primeiros a acreditar no respeito à lei e no respeito às regras, eu luto pela lei. Não se trata de legitimar alguém, trazê-lo para mesas institucionais, mas encontrar uma solução para o problema problema e o interlocutor também pode ser um representante de grupos organizados para ouvir uma palavra dita por quem frequenta estádios e não vai ao estádio para infringir as regras. Nem todos os ultras são criminosos, conheço muitos, são pessoas comuns. Se você tem que fazer um partido desse tipo, é natural que as instituições se preocupem em administrar bem a área e se isso deve ser feito em cooperação com o povo, que seja, o que é estranho? Em Nápoles não há apenas Gomorra , Se Max Gallo colocar na cabeça dele, quem tem uma visão distorcida desse povo."

Fabio Mora, assessor de imprensa do Napoli Futsal, falou: "A seleção é um teste. Portugal é uma seleção muito forte, e é bom encontrar equipes como esta que fazem você entende o nível da sua seleção. Entre os jogadores de futsal de Nápoles, apenas Pietrangelo é convocado, há muitas caras novas, é uma equipe com 4-5 set points importantes e algumas corridas que ele faz com frequência. analisando os dados, os times top 5-6 oferecem poucos jogadores para a seleção, menos o Olympus que dá 3-4, é uma longa jornada e muitas críticas vieram, mas é certo poder acho que em alguns anos mais jogadores saem do berçário italiano para poder jogar na Série A, sem prejudicar os nativos. Enquanto isso, esta noite Feldi Eboli fecha o círculo do último dia jogado na prorrogação. Cacau? Ele chegou, nós temos esperar o anúncio oficial. Ele está pronto e muito determinado, tem se saído bem por onde passa."