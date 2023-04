Blanco para FQMagazine: “Sanremo e as rosas? Eu não matei ninguém, muitos se aproximaram para jogar *merda* em um jovem de 20 anos. Meu medo? Ficar sozinho”

“Inamurato” é o segundo álbum de estúdio de Blanco, seguindo o enorme sucesso de “Blue Celeste”. Com a urgência habitual, o jovem cantor e compositor fala de amor mas também das suas vulnerabilidades e do grande medo de ficar sozinho. O dueto com Mina, “Un briciolo dilegria”, representa um belo encontro entre duas gerações – ao que parece – de mundos distantes

Três despojos em três cidades como arte Veneza, Florença e Nápoles. Branco Para lançar o segundo álbumadoraEle decidiu lidar com ele Michelangelo Para atribuir algumas faixas inéditas do disco aos transeuntes. Imagens imortalizadas pelo realizador Pepsi Romanoff (como Vasco Rossi) para um documentário que será exibido em breve (possivelmente no Prime Video) que contará sobre o making of de “Innamorato”, Incluindo a viagem para a Bolívia Onde nasceu a foto da capa do álbum com Blanco de cueca no deserto Salar de Oyono. Entre as músicas do álbum, destacam-se o dueto e o novo single “Um pouco de alegria” com real (O refinado vídeo em preto e branco é uma aparente homenagem a Alfred Hitchcock)condensado”lágrimas de chumbomas tambémJúlia“,”adora” E “Com licençaDuas datas ao vivo: terça-feira, 4 de julho às Estádio Olímpico em Roma E na quinta-feira, 20 de julho às Estádio San Siro em Milão. “Considero este um álbum de transição”, Blanco nos diz em Nápoles, “e é isso que eu queria lançar agora. No entanto, não o considero igual a “céu azulIsto porque no meu primeiro disco há coisas que sempre me vão representar.” Neste encontro há um elemento que se destaca de forma avassaladora: a sinceridade, o desarmamento e a ausência de filtros.

Como você colaborou com Mina?

Sempre sonhei em colaborar com ela porque ela é minha ídola. A base da minha colaboração é que quero compartilhar música com pessoas que sei que pode haver uma boa troca e algo artisticamente válido. Um dia eu estava em uma reunião na minha gravadora Universal Records e estávamos ouvindo algumas músicas. Tínhamos uma versão inicial dessa música e isso me irritou, mas as gravadoras disseram que era bom. E aqui tenho que especificar uma coisa…

O que?

Quando tem uma música que eu não gosto, mas é promovida pelas gravadoras, é sempre um sucesso (risos, Sr. Dr.). Mas naquele momento pensamos em colaborar E eu expulsei o nome de Mina. Quase todos eles me mandaram para o inferno. mas Paulo Zanotti (Diretor de A&R da Island Records, Sr. Dr.) Ele enviou um e-mail para Massimiliano Banni e de lá nos encontramos no estúdio em Lugano.

você a conheceu

Não, gravamos em dois momentos diferentes, mas é melhor assim. Eu sou da escola de pensamento de que é melhor você não conhecer seus mitos. Em todo o caso O sobrinho dela me disse que ela já está com minhas coisas: A primeira vez que ela me ouviu foi quando seu sobrinho lhe enviou a versão em áudio de ‘noites sem dormira pessoa que eu amo.

E quando você terminou a peça, qual foi sua reação?

Lembro-me de estar em um hotel em Milão e ir ao banheiro. Paolo me mandou a música e eu gelei (risos, Sr. Dr.). Lembro-me de dizer a Michelangelo por vários minutos, repetindo como se estivesse intrigado: “Não é verdade, não é verdade, não é verdade.”

“alma atormentadaFala sobre seu equilíbrio entre racionalidade e instinto. Como aconteceu em Sanremo com rosas pisoteadas. O que aconteceu?

já durante os ensaiosIlha RosaVocê relatou alguns problemas técnicos com o áudio. o que não aconteceu comarrepioQue, aliás, cantei sem problemas, mesmo que tenha ouvido algo ali no começo.

Mas você relatou o problema durante a transmissão ao vivo?

no início. Até tirei meus fones de ouvido, não consegui ouvir minha voz, não havia nenhum alto-falante apontado para o palco, havia apenas um estrondo vindo do auditório dois segundos atrasado. Então, ou você fica sem tempo ou não ouve. Nesse ponto eu estava furioso, embora eu realmente tivesse que fazer esse tipo de performance, Tive que dividir a rosa, mesmo que não fosse o caso, o estojo escorregou manualmenteou. Mencionei quatro vezes que havia problemas. Só porque eles não disseram isso porque são escuros. Eles dizem “Eh, mas bastaria levantar a mão”, mas não é verdade.

Por que?

Porque há horários televisivos que devem ser respeitados. Eu me desculpei de qualquer maneira com uma música,Você está errado(não colocar em disco, Sr. Dr.) pelo que fiz a todas as pessoas que me ofenderam. Mas a verdade também é que você não pode ser você mesmo na TV. Eu não matei ninguém, mas dizem que você causou danos morais às pessoas. Falou-se até em detenção de um a cinco anos (em conexão com a investigação da Procuradoria Geral de Imperia, Sr. Dr.). No final, se isso realmente aconteceu, Eu ficaria feliz que as pessoas pelo menos vissem o quão longe chegamos sobre isso politicamente.

Por que toda essa bagunça de rosas pisoteadas?

Mas não foi esse o caso. Com exceção de Amadeus, que foi muito bom e compreensivo comigo, muitos brincaram com isso porque criou hype. Eles nos levaram a jogar merda em um garoto de 20 anos.

“lágrimas de chumboÉ a dor de perder algo importante. O que te inspirou esta música?

Medo de ser abandonado pela pessoa que amo.

Você tem medo de ficar sozinho?

muito muito. Preciso de alguém para compartilhar meus sentimentos e minha jornada. Quando estou sozinho, prefiro escrever canções.

“Minha famíliaRepresenta um porto seguro a quem recorrer nos momentos ruins.Você teve uma queda devido ao sucesso?

Sempre gostei de coisas simples, prefiro fazer as coisas com tranquilidade, mesmo que passeando pelos mercados. O dinheiro tira seus vícios, mas você não aguenta esperar a felicidade chegar. Porque não funciona assim. É algo que descobri depois do sucesso.

O que é sucesso para você?

Se eu pudesse ter sucesso sem quebrar minhas bolas, isso seria incrível. De fato, o sucesso consiste em muitas pequenas coisas. Eu entendo que um estranho pode não saber ou entender isso. Mas mesmo uma apresentação em Sanremo é algo que você assiste com meses de antecedência, há muito trabalho por trás disso, há uma banda e muitas pessoas trabalhando ao seu redor. Basta viver das pequenas coisas e fazê-las bem.

Como você testa a popularidade?

Adoro quando alguém me para e diz: “Ei, vamos tomar uma bebida”. Por outro lado, não gosto de quem secretamente faz vídeos de você falando ou fazendo algo errado e depois acaba discutindo.

“Júlia“Dedicado ao seu ex. Em que relacionamento você manteve?”

Também não nos falamos porque minha noiva… (risos, Sr. Dr.) Sério, é dedicado a esse período em que nos separamos de muitos jornalistas – Alguns são filhos da puta – Colocaram palavras erradas na boca dela só para sair nos jornais. Ela mesma estava com problemas e até conversamos sobre isso.

É verdade que você é supersticioso?

Eu tenho grandes viagens de fadas. Há coisas que ainda hoje faço mas não posso revelar.

Mas você pode nos contar alguns!

Antigamente, antes de dormir, eu ia até a janela e gritava “não” nove vezes. Para mim foi uma forma de me livrar da negatividade e de fato adormeci tranquilamente. Então, quando acordei, mandei três beijos para a janela.

Você acredita em Alá?

Tenho toda a minha fé na minha cabeça e definitivamente acredito em algo maior do que todos nós, mas não me descrevo como cristão.

O que você diz para alguém que te critica, dizendo que você não tem técnica de canto?

Claro que existem 200 milhões de pessoas que cantam melhor do que eu, mas sempre acho que depende de como você canta as coisas e como as interpreta. Você tem que transferir alguma coisa. Existem cantores muito bons na Itália, tecnicamente falando, mas eles não transmitem nada.

Você já pensou em confiar em outros fabricantes além da Michelangelo?

Eu realmente gosto de experimentar e qualquer coisa que eu decida fazer novamente, em termos de produção, acontecerá lentamente com uma transição suave.

Qual a sua missão?

Meu objetivo é sempre contar para o maior número possível de pessoas sobre minha música. No entanto, nunca quero que esse objetivo me leve à infelicidade. Porque de qualquer forma, sempre vou escolher ser feliz, mesmo que seja à custa da música.

Você já disse não antes?

Sim, eu disse não para cooperação e outras coisas.

Você coloca limites em sua expressão artística?

Basicamente não. No entanto, deve-se dizer que na Itália, se você fizesse algo diferente, não seria entendido. Existem padrões a serem respeitados, como um coral aberto que todos cantam e pontes emocionais. Algumas coisas eu não faço e paro primeiro porque percebo que nem minha família vai entender e não vai passar no rádio. Além disso, não corro riscos porque sei como construir minha credibilidade aos poucos pelo caminho do crescimento. Então, por exemplo, se algum dia eu quisesse fazer hip-hop, faria seguindo um caminho bem definido.

como você se submeteuadoraEm três cidades artísticas, Veneza, Florença e Nápoles?

Eu queria ficar bêbado e depois ir cantar (risos, Sr. Dr.). Brincadeiras a parte. O conceito era fazer músicas românticas no piano ou violão, além de sugerir algumas músicas do meu disco.

Você já cantou?

Sim, aconteceu há quatro anos em Sirmione. Havia um amigo meu que queria acariciar algumas garotas. Então começamos a cantarmuito bronzeadoSob a varanda da casa onde as meninas estavam hospedadas, com um violão emprestado pelo dono do restaurante ao lado.

Como foi?

Eu gostaria de dizer bem (sorri maliciosamente, Sr. Dr.)

(créditos da foto Chilldays)