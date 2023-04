Barbara D’Urso longe da Mediaset? A resposta óbvia

fofocas e televisão » Notícias » Barbara D’Urso se afastando da Mediaset e aterrissando em Rye? Resposta pouco clara ao apresentador

Bárbara D’Urso Ele realmente vai embora mediaset? Nos últimos dias, as notícias tornaram-se cada vez mais prementes, à luz de uma série de rumores que o TvBlog relançou. Mas será mesmo este o seu destino?

O sujeito respondeu diretamente a essa e muitas outras perguntas em entrevista recente para a revista Gente. A esse respeito, d’Urso foi concisa, mas ao mesmo tempo não respondeu de maneira clara, como se poderia esperar dela. “Tudo pode sempre acontecer comigo, sou uma mulher de surpresas”Estas são as suas palavras!

De fato, é uma resposta que abre diversos horizontes e deixa margem para dúvidas importantes. Se Bárbara d’Urso quisesse expressar seu amor e lealdade à empresa que a viu governar nos últimos anos, ela teria respondido com “não” seco. Em vez disso, Barbarella, ao contrário, deu a entender que outra carreira, em seu futuro (curto ou longo prazo), ainda é possível.

Em Gente, de fato, Bárbara d’Urso também continua a enfatizar os recentes resultados importantes que sua transmissão principal (na verdade, sua única transmissão até agora) na pontuação da Mediaset. Aqui está o comentário do anfitrião:

“Faço o Afternoon 5, que recebe críticas excelentes todos os dias, Theatre, o podcast Amiche mie, que fez muito sucesso e vamos fazer a segunda temporada, e depois Metadurso.”

Bárbara D’Urso vai para Rai? Aqui é onde isso pode acabar

Dizia-se que o leal Cologno-Monzese poderia em breve se tornar competitivo, deixando o Milan para fazer companhia na Viale Mazzini. Mas com que vestido? Não parece que, pelo menos por enquanto, ela deve ter um papel tão proeminente quanto ela teve por tanto tempo na Mediaset. Pelo contrário, TvBlog falou sobre sua possível passagem iminente para Rai Uno como jurado permanente de um programa como Dançando com as estrelas.

Millie Carlucci está atualmente trabalhando na nova versão do show (parece que ele já foi contatado Antonio Caprica como concorrente) e parece que o duro pode ser um possível substituto para Lucarelli Selvagem. A perspectiva da brilhante jornalista deixar o júri por Landau é cada vez mais palpável (já falamos dela há meses): a produção parece cogitar colocá-la em seu lugar, e d’Urso também. Luisela Costamagna e “monstro” Francesca Fanani. Pelo menos por enquanto, enfim, são simples boatos a serem levados com o alicate necessário.