Todos os canais SKY SPORT transmitidos hoje por apenas 5€

Você acertou. Ao ativar o NOW TV PASS SPORT hoje, você receberá todos os canais Sky Sport por apenas € 5. Experimente você mesmo no primeiro mês, por um preço incrível e muito acessível, uma oferta incrível que satisfará seu desejo de entretenimento. Você sabe o que esse pacote incrível inclui?

Acesso gratuito aos seus dispositivos ao vivo ou sob demanda a muitos conteúdos exclusivos. Pense bem, você poderá assistir a todas as competições ao vivo Fórmula 1 E moto gp. Acompanhe 121 partidas em Liga dos Campeões de 137 por temporada. Desfrute de uma seleção escolhida a dedo dos melhores jogos da liga italiana.

Você também tem a opção de assistir ao vivo Liga Europeia. Tênis com os melhores torneios completos. Basquete também com NBA. Rúgbi e muito mais. Em suma, um pacote completo que custa apenas 5 euros no primeiro mês. Que iniciativa maravilhosa Agora TV!

NOW TV: Sky Sport chega ao vivo em seus dispositivos

Instale o aplicativo por Agora TV E Compre PASS SPORT por apenas 5 euros Para assistir todos os canais Sky Sport com exclusividade e ao vivo. Se você perder um evento por qualquer obrigação, não se preocupe. Graças ao rico catálogo sob demanda, você pode revisar qualquer conteúdo onde e quando quiser.

Além disso, se você estiver fora da Itália, com sua assinatura de PASSE DE ESPORTE Você pode ver tudo sem problemas. Isso é graças à lista em A possibilidade de transporte transfronteiriço O que permite trazer para a Europa todos – ou quase todos – os programas disponíveis na Itália.

Assim você pode acessar o app oficial sem restrições geográficas Agora TV Com os mesmos dispositivos que você costuma usar. Escolha o programa que deseja e comece a transmiti-lo Sem custos adicionais Também dos seguintes países:

Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Irlanda, Islândia, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, República Tcheca, Romênia, Eslováquia Eslovênia, Espanha, Suécia, Hungria.

Este artigo contém links de afiliados: compras ou pedidos feitos por meio desses links permitirão que nosso site ganhe uma comissão. As ofertas podem estar sujeitas a alterações de preços após a publicação.