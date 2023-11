The Bold and the Beautiful: prévias do episódio de hoje, segunda-feira, 13 de novembro. O que acontecerá neste episódio?

Em um anel Lindofoi transmitido no Canale5 em 13 de novembro de 2023 Às 13h45, diácono Ele estaria determinado a descobrir por Sheila como ela conseguiu enganá-lo Forrester E até as autoridades, fazendo parecer que ela foi atacada por um urso.

As prévias dos episódios revelam isso Carterda Forrester Creations, revelará todos os detalhes a Deacon, enquanto Ridge confirmará a Quinn, Carter e Zende que seu maior trabalho A ameaça finalmente desapareceu. No entanto, Forrester pode não perceber o quanto estava errado.

Stevie e Finnainda inconsciente do perigo iminente, focará apenas nos momentos felizes e estará atento a eles Aproveite o fato de eles estarem juntos novamenteSem perceber os perigos que poderiam enfrentar novamente.

The Bold and the Beautiful: Deacon pergunta a Sheila como ela sobreviveu

diácono Ele está em choque completo. Ele acaba de descobrir que a mulher com quem passou a noite não é outra senão Sheila. Carter, longe de estar mortoEle demonstrou habilidade extraordinária em enganar a todos, incluindo a polícia e os Forresters. O garçom, fascinado pela sua astúcia, tentará entender como Ele orquestrou a farsa de sua mortemesmo com a implicação de que foi atacado por um urso.

Sua capacidade de enganar está no mesmo nível de sua insanidade, como evidenciado pelo fato de ele ser até um detetive. Sanchez forneceu evidências concretasdesvende sua suposta morte.

SheilaCom um sorriso malicioso ele confessaria ao seu único amigo próximo Depois de pensar por muito tempo em como tirar todo mundo do caminho E ela mesma decidiu fornecer evidências para fazê-los pensar que ela já estava fora do jogo. Depois, ela revela que correu para Deacon, apesar de estar em liberdade condicional, porque não tinha para onde ir.

Deacon, surpreso ao vê-la novamenteEla temerá que a encontrem em sua casa, com a inevitável chegada de problemas. O problema virá na forma de um policial designado para vigiar O pai da esperança E mantenha-o sob supervisão rigorosa.

Ridge confirma a morte de Sheila

certeza A morte de Sheila Vença todo o grupo e Ridge está muito feliz Ele estava convencido de que havia guardado uma foto do dedo da ruiva em seu celular. Orgulhosamente, Forrester mostra as evidências para Quinn, Carter e Zende, que o questionam para obter todos os detalhes. Ridge parece visivelmente satisfeito Informe-os de que receberam a tão esperada confirmação: Seu maior pesadelo finalmente acabou.

De acordo, A conversa se volta para Stevie e FinnQue experimentam um amor mais forte do que nunca. Quinn ressalta a importância de ter alguém para amar, palavras que inevitavelmente irritam o ex-enteado. Afinal, ela ainda era sua ex-madrasta e agora era parente de seu melhor acólito.

The Bold and the Beautiful: Steffy e Finn correm um grande risco

Stevie e Finn E eles continuam seus momentos felizes, Sem saber do grave perigo Quem paira sobre eles. No momento, eles não sabem que Sheila ainda está viva e pretende voltar para assombrá-los, com o objetivo de reatar o relacionamento com o filho. O pesadelo que é Sheila Carter, Ainda não acabou, agora está sendo desencadeado com ainda maior intensidade.