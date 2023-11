Grillo ataca Conte: “Ele é um showman. Eu ri de forma autodepreciativa.” Bongiorno: “Ele transformou a dor em espetáculo” – Notícias

“Grillo acabou se revelando uma estrela, um grande intérprete. Ele estabeleceu o recorde para o público, na liderança. Ele usa sarcasmo, e eu tenho autoridade, e foi divertido, e comecei a rir.” O chefe do movimento M5s disse isto, Giuseppe ConteComentando com jornalistas as palavras de Grillo sobre ele. “Em vez disso, Giorgia Meloni e esta manobra do governo que faz o país chorar não me fazem rir.”

“Relatei na sala que minha cliente se declarou quebrada e tentou o suicídio. foi massacrado duas vezes.” Segundo o presidente da Comissão Judiciária do Senado. Giulia Bongiorno.

Bongiorno respondeu, pelos microfones do canal Tg1, ao comediante Beppe Grillo que a agrediu ontem à noite, durante programa de Fabio Fazio na Tv Nove, como defensor legal da jovem que acusa o filho de Grillo e três de seus outros filhos de estuprá-la amigos. .

