Francesco Forgioni 21 de agosto de 2023

E de acordo com o “Sunday Times”, o rei Carlos III será o monarca interino do Reino Unido. Das loucuras recolhidas pelo jornal britânico, Charles governará por alguns anos e depois deixará a coroa para o príncipe William. O atual rei do Reino Unido ocupará o cargo “temporariamente” e aquecerá o trono para o sucessor muito mais jovem, William. Segundo as últimas fontes, o monarca britânico disse que se vê como uma ponte entre o reinado de sua mãe, Elizabeth II, e o futuro de seu filho. Um passo que, segundo Carlos III, traria estabilidade ao país e alegraria a população. Justamente este último detalhe, porém, não é atualmente um problema para a Coroa, já que, segundo os últimos dados da Ipsos, 63% dos britânicos se consideram bastante satisfeitos com a obra de Carlos, o monarca “temporário”.

Enquanto isso, a polícia de Londres anunciou que retiraria as acusações de que pessoas ligadas a uma das instituições de caridade do rei Carlos III, a Fundação dos Príncipes, se ofereceram para ajudar um bilionário saudita a obter o título de cavaleiro e a cidadania britânica em troca de doações quando Charles ainda era um príncipe. Wells. O Departamento de Polícia Metropolitana abriu uma investigação sobre o assunto após alguns vazamentos na imprensa. A polícia diz que consultou os promotores antes de concluir a investigação.