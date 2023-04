Revisão do Ladies’ Paradise 12 de abril de 2023

Previsões Ladies Paradise 12 de abril de 2023

próximo lote de Paraíso feminino Ele marca um ponto de virada Na família de Sant’Erasmoespecialmente em A relação entre Tancredi e Marco. O retorno desta última ao Milan, após o fracasso da relação com Stefania, é decisivo para o F. Descubra a verdade Ninguém esperava isso. Mas e aí? Nós descobrimos lendo progresso em um loop Senhoras paraíso 7 é esperado quarta-feira, 12 de abril de 2023.

Episódio 143

No Episódio 143 Ladies Paradise 12 de abril de 2023 trama Isso nos diz Tancredo Ninguém relaxa de repente sobre o fogo quem o destruiu negócio da Matilde. Marco não entende porque, mesmo um Uma conversa que o jornalista terá com Vittorio Você não vai acendê-lo.

Surpreendentemente então, Marco percebe que Tancredi é o responsável Pelo que aconteceu com sua esposa e pelo que seu irmão tentou salvar Mathilde da vida de uma mulher livre.

enquanto isso Vito tenta reconquistar Maria uma última vezMas o esforço do menino não resulta em um buraco na água que finalmente o leva a fazer as malas para ela. sair de Milão.

enquanto em jóia Ele fica impressionado com a forma como Marco se preocupa com o mau humor do irmão, e antes que ele entenda do que se trata Reconecte-se entre os dois Muito perigoso …

Mas por falar em convergência, ao mesmo tempo também assistimos – e é o que nos dizem os acontecimentos de Il Paradiso delle Signore em 12 de abril de 2023 – entre Marcelo e Ludovica. Afinidade, isso, por causa disso salvador Será fundamental conter o entusiasmo do amigo, lembrando-o do que já foi feito Ludovica o fez sofrerE que, em teoria, Marcelo agora será esperado rumo a outra felicidade. Mas o barman resistirá a se apaixonar novamente?

