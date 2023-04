Homens e mulheres: opinião de Shea sobre o episódio de 04/12/23

É realmente verdade que o ainda água fr * gne moscas quebram pontes. Venha aqui Nicole Santinelli – que julgou silenciosamente, com uma expressão de tainha fervente e aquela voz monótona, os outros ficaram chocados porque “Eu não me rebaixo ao nível deles, Maria“- Que personagem linda *a* O que ele fez hoje ya.

Meu Deus, como eu gostei de vê-la sair do sorrisinho traiçoeiro sem dar nem mesmo um *tom* sutil para Roberta de Pádua Para o balbuciar de frases separadas após a sílaba em que é visto André Foreglio que secretamente entregou a ela um bilhete durante a dança porque “Achei que eles deram pra eles, não achei tão ruim assim!Até os corajosos Gianni Sperti Ele virou as costas para ela (porque a coragem Gianni Sperti Ele pode parecer seu fã número um, e provavelmente é, mas nada será mais importante para ele do que defender sua honra. Conselho Editorial!).

Lá estava ela, toda inchada depois dos inúmeros desconfortos externos enquanto gemia (sempre sussurrando que não tem nem Viola Castelli para cem feiraclaro…) com Carlos Alberto Mancini Por que “Eu esperava que houvesse progresso após a reaproximação e o beijo. oMas não muito, você não acha?“Exceto exatamente um segundo depois sem nenhum significado (especialmente para alguém que disse isso”)arrependido“Dos beijos que foram dados até agora, a alegria …), para retirá-lo, mesmo que seja apenas porque você conseguiu porque”Para mim, os caras estão me cortejando por algo mais permanente. Com você eles provavelmente prefeririam um caso de uma noite e é isso …” quando Ricardo Guarnieri De repente decidiu se entender ali e incrível!A máscara sagrada caiu sobre o tronista. Afinal, ele já tinha é esperado Ela sussurrou que ela só tinha aparência angelical, certo?

Primeiro, agora como vamos contar isso a ele”mais durável“O que todos esses caras desfilando no estúdio aspiram não é uma grande patunza dourada, mas uma visão?”homensEntão, que palavra grande! Lá no meio eu vejo apenas duas alcachofras construídas sobre Jogos de quebra-cabeça, huh. A única pessoa que pode se gabar do título de “homem“Foi ele quem levantou hoje e desistiu, ou seja Christian DiCarlo. Que espero que ninguém te engane, cuidado para não refazer seus passos e fique sabiamente onde está. licença sádica Santinelli atrapalhar entre Jacopo Castelli e a Marcos Della Roca afiliado Helios.

venha, então. Este trono é descaradamente falso e não faz sentido algum nicole Em vez de insultá-la, o Pádua, Ele também deve agradecê-la pela quantidade mínima de publicidade que ela dá tão generosamente todas as vezes. Eu ainda resoluto quando, ao ar livre com Carlosem tom Zain Zawali Ela respondeu a ele que expressou um esforço incrível em sua resistência.Por que você está lutando? Ah, você vai me tirar daqui? Você já está convencido? Por que você já está convencido?“.

Isto é, mesmo Lavínia Mauro Ela estava destruindo nossa merda há sete meses com uma série de perguntas exaustivas, mas pelo menos o fazia por insegurança. nicole Em vez disso, ele faz isso porque realmente sente vontade. Porra, como se sente. Tão cheia de si e convencida de que é tão fodidamente irresistível que nem percebe a generosidade com que a tomam por cu*. Isso é apenas alguém que pensa que é uma cadela pode morder as pessoas que suspiram ou derramam sentimentos na primeira coisa externa.

Em todo o caso Roberta Ele está certo, aí Santinelli Ela é realmente má. E como a senhora vai para o lado errado enquanto ela grita e a chama de “fregn* mole“Aquele com uma expressão irrefletida diz coisas vinte e quatro vezes mais pesadas. Claro.”eu gosto de calma nicole Antes Roberta!Isso não é um rigga tranquilo, é que o tronista tem a mesma vivacidade de um peixe-peixe. É isso. Ela nos confirmou hoje quando lutava para justificar sua omissão em relatar o memorando ao conselho editorial.

“Eu era preto, preto! Eu tive uma tempestade na minha cabeça escorregou minha mente!Al disse Santinelli. Oh, stelliiiiina, mas como? Você não disse o que acabou de dizer Roberta “Isso realmente não me afeta, é apenas diferenteAcho que não neste momento. Um dos dois: Ou isso.”tempestadeFoi uma desculpa (boba) – porque depois de vinte anos de homem e mulher Fingir não saber que a redação tem que pedir permissão até para ir ao banheiro te faz sorrir um pouco… — ou o que quer que ele diga rubi dp ela te toca, Sim Se eu te tocar. o “Tempestadedentro e ou mar l cara de tainha

De qualquer forma ela é foriglio Eles são tão perfeitos um para o outro. ela é única “Eu não pensei que era algo que não poderia ser feito“, quem é ele “Se eu tivesse que aceitar que uma garota também está beijando outra garota, obviamente eu nunca a beijaria.E eles dizem a ela que homem e mulher, huh. Tão puro, tão ingênuo, tão falso.

depois de ouvir Carla Bellotti tradição Santinelli dar a elaUm gato morto os provoca com aquela boquinha“Eu tenho um sonho: entrar RobyDp e libere sua raiva psíquica no tronista. Veja como seu rosto tainha desaparece em um instante, então.

