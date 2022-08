Ilary Blasi encontrou um gato Sphynx graças à fofura do social- Corriere.it

A apresentadora da Ilha dos Famosos agradeceu a todos que a ajudaram a encontrar os gatos. Ele postou uma história no Instagram que também indica um número de telefone para denunciar qualquer espectador dele

A ansiedade aumentou a confusão da ansiedade sobre os outros Reunião com advogados Para formalizar Separação Com um ex-jogador de futebol Francesco Totti . Esta manhã, 26 de agosto, Ilary pediu ajuda no Instagram para encontrar seu gato Alfio. No seu recurso, o recorrente – actualmente de licença Croácia Com sua filha Isabel – ele também adicionou um número que poderia enviar relatórios sobre qualquer avistamento dele.

O acesso de Donna Paula à casa criou alguns Totti atrito no casal. Elari Blasey a levou para o (antigo) ninho de amor sem consultar o capitão, que não a acolheu muito bem. Na verdade, ele admitiu durante uma live no Instagram com Christian Vieri: Eu não falava com minha esposa Elari há vários dias quando trouxe o gato. Depois, porém, Pupone se amolece com o passar dos dias: uma gata muito carinhosa, por quem se apaixona. Além disso, com a chegada de Alfio, Totti disse: estarei fora em um tempo. E o fato…