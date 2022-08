Esta oferta Disney + Xbox Game Pass permite que você assista The Mandalorian gratuitamente

O Xbox Game Pass Ultimate agora incluirá uma avaliação de 30 dias do Disney +, o que significa que os assinantes podem assistir a exclusivos como The Mandalorian gratuitamente quando se inscreverem. Embora se concentre principalmente em jogos, o serviço de assinatura online do Xbox uniu forças com outras empresas para fornecer a seus clientes um valor de entretenimento mais acessível pelo seu dinheiro há algum tempo.

Esses acordos incluíam uma parceria de anime gratuita com a Funimation em setembro, bem como um acordo para fornecer aos assinantes o popular serviço de bate-papo Discord Nitro por três meses. O Xbox Game Pass também causou bastante agitação com o recente aparecimento da nova tecnologia de streaming xCloud, que permite que os fãs joguem sua ampla variedade de títulos do Xbox em seus telefones Android. Agora, parece que o Xbox Game Pass está adicionando alguma magia da Disney à sua enorme coleção de conteúdo disponível.

Em um anúncio à imprensa divulgado hoje, o Xbox revelou que, a partir de hoje, os assinantes receberão uma avaliação gratuita de 30 dias do Disney+ quando se inscreverem no Xbox Game Pass Ultimate. Até o momento, este acordo foi implementado em 18 países, incluindo Estados Unidos, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, Grã-Bretanha, Irlanda, Itália, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Espanha, e Suécia. e Suíça. Um trailer para este novo show também foi postado no YouTube hoje, que pode ser visto abaixo:

O Disney + ganhou um fluxo constante de popularidade no ano passado, graças à sua enorme riqueza de conteúdo da Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e até programação que a Disney ganhou desde a aquisição da 20th Century Fox no ano passado, como The Simpsons. A mais anunciada entre a programação original do serviço é a série spin-off de Star Wars, The Mandalorian, que acaba de iniciar sua tão esperada segunda temporada no início deste mês. Apesar dos atrasos na produção causados ​​pela pandemia COVID-19 em andamento, espera-se que mais exclusivos do Disney + apareçam nos próximos meses, incluindo WandaVision, baseado no MCU.

Dado o sucesso do serviço, incluindo uma avaliação gratuita de 30 dias do Disney+ com o Xbox Game Pass Ultimate, é uma ótima jogada de negócios para a Microsoft, além de notícias interessantes para os fãs inscritos do Xbox e da Disney. Afinal, os jogadores do Xbox que estavam pensando em fazer com que o Disney+ assistisse a programas como The Mandalorian podem estar mais inclinados a se inscrever para uma assinatura Ultimate para uma avaliação gratuita e continuar aproveitando o conteúdo e outros benefícios que o Xbox Game Pass Ultimate oferece. .em qualquer No entanto, eles poderão fazê-lo a partir de hoje.

Fonte: Xbox