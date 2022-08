Hold Me Closer com Elton John é um hit mundial / #1 no iTunes USA!

Britney Spears está de volta ao #1 no iTunes do mundo: A dupla com Elton John em Hold me close é Pop!

Britney Spears Finalmente de volta à música, Dawn 26 de agosto de 2022 Lançado em todas as plataformas de música segure-me perto, a nova música que vê Elton John combinar com ela em um maravilhoso remix de sua antiga música de 1971, Tiny Dancer. Hold Me close é a fusão perfeita entre o pop Piano rock do baronete, cujo elemento é o piano piano, e o estilo dance-pop que tem caracterizado a Rainha da música Pop nos últimos anos. O retorno de Britney Spears à música está esperando há anos, depois que a cantora americana que amadureceu em 2016 foi escolhida para se entregar Pausa nos bastidoresApós o lançamento do último álbum de estúdio intitulado Glory. 6 anos depois de se despedir da cena, enquanto isso, Britney Spears agradece Elton John em um Carta de agradecimento movida Socialmente, pela confiança depositada neles para o que promete ser a dupla e a franquia pop 2022-2023, isso repercutirá globalmente.

Elton John “espera” contrato mais próximo de Lee com Britney Spears / Peak offside galopante

Também porque nas primeiras horas após o lançamento, o Hold me realmente calcula algumas respostas mais próximas das primeiras horas #1 Verifique as paradas do iTunes para vários países ao redor do mundo. Britney Spears, recente da emancipação da tutela – a instituição legal que a julga incapaz de agir em nome e em nome de si mesma, que de 2008 a 2021 a amarrou a tutores, incluindo seu pai Jimmy Spears e a quem ela definiu pelo tribunal como “proteção arbitrária”. de liberdade e propriedade” — ocupa o primeiro lugar no ranking. iTunes EUA Com a dupla vendo seu campeão ao lado de Elton John, vencendo a concorrência de nomes como Nicki Minaj e Evanescense. Mas isto não é tudo. “Santa Las Vegas” – a cidade do pecado à qual o Britney Day é dedicado, que é comemorado em 5 de novembro de cada ano pela influência que exerce no entretenimento lasvegasiano com a residência número 1 de Britney-Piece of me também destaque nas paradas do iTunes de outros países, como: Austrália, Brasil, Grécia, Hungria, Irlanda, Lituânia, Nova Zelândia, Filipinas, Portugal, Turquia, Reino Unido, Vietnã, Catar, E as primeiras posições devem crescer ainda mais no mundo, para o novo hit Hold me close. Basta pensar no arranjo italiano Melhores músicas do iTunes na Itáliaa cantora e musicista britânica e Britney Spears estreou às 08:09 do dia 26 de agosto de 2022 em segundo lugar, atrás de Caramello que permaneceu no número um com Rocco Hunt, Lola Indigo e Elettra Lamborghini.

Britney Spears preocupa fãs/explosão social: ‘Vou ficar chocada para sempre…’

Enquanto isso, Hold me close também está disponível no Spotify Global, já apresentando um novo e importante marco para Sir Elton John e a lenda Britney Spears. Segure-me mais perto é realmente referido em #1 em pop-up de lista de reprodução Com mais de 6 milhões de curtidas.

A comovente carta de Britney Spears, endereçada a Elton John

Em uma intervenção registrada em FacebookEnquanto isso, Britney Spears lançou um Primeiro comentário quente Comparado com o lançamento de Hold me close, dizendo que é grata a Elton John pela confiança que depositou nela na colaboração, que é um impulsionador de otimismo renovado para retomar seu destino: “Bem, ótimo, minha primeira música em 6 anos!!!Elegância do nosso tempo…Elton John!!!!Estou um pouco confuso…É uma responsabilidade enorme para mim!!!Medito mais e aprendo que meu espaço é precioso!!!Aprendo que todo dia é uma lousa limpa de tentar ser uma pessoa melhor e fazer o que me faz feliz… Sim, eu escolho a felicidade hoje. Digo a mim mesmo todos os dias para deixar de lado a amargura e a mágoa e tentar perdoar a mim e aos outros por o que pode estar doendo. Eu quero ser tão corajosa quanto eu era mais jovem e não ter medo e medo. Eu rezo para estar lá Verdade no Espírito Santo e espero que o Espírito esteja com meus filhos também!!! escolheu a felicidade e a alegria!!!”.

Britney Spears, de volta com Hold Me Closer com Elton John / Sua confirmação

No YouTube, o canal de Elton John foi carregado para agradar os usuários de música Vídeo animado por Hold me closeonde um baronial pop se funde com um santo disparando um foguete sugestivo de um prado rosado, como aparecem os símbolos representativos dos dois: um foguete e uma rosa.

© Reprodução reservada