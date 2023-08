Alicia Quarto From There Mail To You Ela se tornou mãe, nasceu o filho que ela esperava do companheiro

Alicia Quarto, estrela de You Have Got Mail em 2022, tornou-se mãe de seu primeiro filho. Ela esteve entre as protagonistas do popular programa apresentado por María de Felipe pela traição do marido. Agora, junto com seu novo companheiro Emmanuel, ele realizou um de seus sonhos.

Alícia IV Ela se tornou a mãe de seu primeiro filho. A mulher que ficou famosa com sua participação Você tem correio E no ano de 2022, ela esperava um filho com sua companheira Emmanuelle, que conheceu após sua primeira aparição na televisão. O anúncio foi feito pelo Instagram Stories da mulher, que hoje é uma influenciadora com mais de 100 mil seguidores. “Não foi fácil, mas conseguimosdisse a jovem após dar a notícia de sua maternidade e concluiu se dirigindo às mulheres que a acompanham nas redes sociais há anos:

Quando perdi meu primeiro filho, meu único pensamento foi nunca mais tentar ter filhos. Sofri tanto que quase enlouqueci. Até agora, com meu pequeno príncipe, ainda bem que não desisti mas acima de tudo desejo que todos vocês vivam em breve essa imensa alegria. Desejo que você acredite e tenha sucesso no seu milagre. Desejo que todas vocês se tornem mães o mais rápido possível.

Porque Alicia Quarto ficou famosa

Alicia deve sua popularidade à radiodifusão Você tem correio. Foi seu marido (hoje ex) Giovanni quem solicitou o apoio do Programa Popular organizado por Maria De Felipe para reconquistar a esposa, que decidiu abandoná-lo ao descobrir sua infidelidade. Esta história, gravada anteriormente, foi transmitida em janeiro de 2022. Originária de Boscoreale, localidade da província de Nápoles, conquistou a audiência do programa graças ao seu espírito combativo e à sua linguagem particularmente colorida. O famoso momento em que, além de estar diante das câmeras, ela revelou o que seu ex-marido escondeu cuidadosamente do público da transmissão: Traição Ele estava consumido por seu primo.

A nova vida de Alessia Quarto ao lado de seu companheiro Emanuele

Depois que Alicia finalmente encerrou o relacionamento com o ex-marido, ela manteve a fé em sua intenção de seguir em frente com sua vida. E em dezembro de 2022, meses após o término desse relacionamento, a mulher se apaixonou por Emmanuel, o homem que se tornaria seu companheiro e, pouco mais de um ano depois, pai de seu primeiro filho. O ex-namorado de Alicia, Emmanuel, era próximo dela durante a separação.