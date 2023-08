Prêmio Enríquez. No Teatro Cortese de Sirolo em 28 de agosto (21h30) The Tamers de Vittorio Franceschi dirigido por Matteo Solo

No Teatro Cortesia de Sirolo, 28 de agosto, 21h30 Domador Por Vittorio Franceschi: Um libreto teatral moderno desenvolvido cenicamente através da entrevista. O diretor Mateo Solo é convincente. O espetáculo faz parte do Prêmio Franco Erríquez e os atores traduzem suas ideias da forma mais simples e clara que conhecem. Vittorio Franceschi e Chiara DeGani: duas almas com o instinto de dar aos sentimentos e ideias a expressão mais suave e imediata, sem uma sobrecarga desnecessária de sotaques ou atitudes. Porque também têm o belo caráter italiano da arte sã e clara. «É difícil falar de um texto teatral – como diz Vittorio Franceschi – antes que ele ganhe forma, som, gesto e silêncio no espaço pitoresco. A peça não é uma obra precisa, limitada e fixa como uma escultura ou uma pintura num museu ou um poema num livro.

O Domador Kadabra, interpretado por Franceschi, é um profissional que treina animais silvestres, principalmente para ensaios de circo ou shows de entretenimento. É uma profissão que exige grande experiência e habilidade no manejo e treinamento de animais exóticos, como leões, tigres, elefantes, cavalos ou outros animais que são frequentemente encontrados em espetáculos de adestramento. Os domadores podem trabalhar em teatros ou circos e em parques de diversões ou shows itinerantes. Seu objetivo é criar uma nova relação com os animais para treiná-los com segurança e responsabilidade, além de criar uma performance que seja ao mesmo tempo divertida e envolvente para o público. No entanto, uma lei recente que proíbe o uso de animais no circo impede Kadabra de trabalhar, pelo que ela tem de abandonar o circo, uma metáfora para a vida. Sua história será recolhida por uma intrépida jornalista, interpretada por Kiara Dajani, que contará os acontecimentos humanos e existenciais de “O Grande Domador”.

A moral da história está no significado das ilusões porque a verdade é implacável. Bem sabemos que a dura mas lamentável verdade permanece ali, escondida nas dobras daquela cortina que se fecha todas as noites, sem revelar nada… mesmo quando a cortina não está lá. Este texto fala de leões e tigres, de palhaços e santos, de casas construídas no telhado e de um grande amor que escapou. E das almas vocês se encontram e trocam a dor como uma aliança. “A única coisa que dura e não trai”, explicou Franceschi.

O libreto foi composto durante a epidemia e publicado pela editora Raffaele, e ele o apresentou em vários teatros italianos aos 85 anos. O espetáculo foi produzido pela Fundação Teatro Due de Parma e pelo CTB – Centro Teatral de Brescia. Franceschi venceu com Domador Prêmio Le Maschere del Teatro Italiano 2022 de Melhor Estreante Italiano e Prêmio Franco Enriquez de Drama 2023 por sua última atuação.

Biografia de Vittorio Franceschi Vittorio Franceschi (Bolonha, 1936) trabalhou com os principais teatros italianos permanentes e com alguns dos mais importantes diretores italianos e europeus: Pino Bisson, Massimo Castri, Monica Conti, Alessandro Dalattri, Matthias Langhoff, Gabriele Lavia, Nanni Loy, Piero Maccarinelli, Francesco Macedonio, Mario Misseroli, Walter Pagliaro, Luca Ronconi, Marco Schiaccaluga, Aldo Triunfo, Andre Wajda. entre outros, interpretou Édipo (Sófocles); trufa (Moliere); Robespierre (Przybyszewska); veterano (Rosante); Compare, Jack e Gloucester (Shakespeare); Bicochet (Kizic e Squartezina de Flaubert); Judson (Malaparte); Sampognita e Hinkphos (Pirandello); Borkman (Ibsen); Nikolai Sarinsev (Tolstoi); cavalheiro (Strindberg); presunto (Beckett); Akàkij Akàkievič (Franceschi depois de Gogol). Trabalhou por uma temporada em francês na Comédie de Genève. As suas obras teatrais foram traduzidas e apresentadas na República Checa, Croácia, Finlândia, França, Alemanha, Polónia, Portugal, Rússia, Escócia, Espanha e Suíça. Entre os principais prêmios: Prêmio Riccione/ATER (1976); Pintura São Vicente (1983); Prêmio IDI (1991 e 1992); Prémio UBU (1999 e 2006); Prêmio Teatro Olímpico da ETI (2006); Prêmio Histórico (2006); Prêmio da Crítica (2009); Paulo Volponi (2014); Prêmio Máscaras do Teatro Italiano (2022). Em 2008, o Município de Bolonha atribuiu-lhe o Prémio Netuno de Ouro “pelo seu excepcional percurso no mundo teatral”. Durante trinta anos foi professor e codiretor da escola de teatro “Alessandra Galante Garoni” em Bolonha.

Domador

por Vittorio Franceschi

28 de agosto de 2023 21h30 Teatro Sirullo Cortesia

quem e com Victor Franceschi e com Claire DeGany Música, design de som Guido Sudo Design leve Lucas Bronze codiretor Francesco Lanfranchi Tendência, coleções e moda Apenas Mateus Produção Fundação Segundo Teatro, Centro Teatral CTB em Brescia

Mostrar vencedor de Prêmio Máscaras de Teatro Italiano 2022 como Prêmio Melhor Novidade e Enriquez 2023 de Drama em seu último programa