“Poderia ser perigoso.” O vídeo é viral

Vasco Rossi Ele passa as férias de verão em Apúliamais precisamente um Marina de Castellaneta, TarantoFoi onde também foi nomeado cidadão honorário em 2021, graças às suas inúmeras residências. A cantora adora viajar para Salento Porque relaxa e porque adora o mar onde muitas vezes se encontram águas-vivas como aconteceu com ele na realidade.

Vasco postou um vídeo no Tik Tok Onde ele “brinca” com um Medusa E embora tenha recebido milhares de curtidas e visualizações, também enfureceu um especialista marinho.

Vasco Rossi Ele está vestindo um maiô imerso na água transparente, segurando um chapéu e um top com óculos escuros e brincando com o Medusa. Para divulgar o vídeo, o cantor escolheu um de seus maiores sucessos, “Wonderful Day”, e depois escreveu: “Shuffle MedusaAdicione um emoji choroso de risada.

A filmagem se tornou viral Tik Tok Muitos inferiram que se tratava de um espécime que não ardia chamado “esombrella”. em ApúliaNo entanto, avistamentos de águas-vivas venenosas e picantes são muito comuns, e é exatamente aí que entra o especialista explorador marinho e fotógrafo nos comentários, Alberto Lucas Ricki que entrou diversas vezes Notícias Ray Onde, aliás, ele também nos contou como ter um Medusa salvou sua vida.

Ao falar sobre as espécies que vivem no mar, Rickchi Ele contou o que aconteceu com ele durante uma viagem Bahamas“Eu estava debaixo d’água e quando cheguei meu barco havia sido levado pela corrente. Fiquei queimado de sol, semi-desmaiado e desidratado. Eu sabia que poderia ser carne para comer. Quando estava completamente desidratado, cerca de 7 horas depois do navio afundar no mar, vi uma água-viva perto de mim, peguei, sequei, chupei e depois comi. Sim, isso mesmo, eu fiz pior que você que acabou de trepar com ela, eu comi ela de verdade. Devo minha vida a um Medusa».

Críticas a Vasco Rossi

Então Alberto Lucas Ricki Comente duramente no vídeo Tik Tok para Vasco Rossi‘Sugiro que você não nos evite mais, pois devemos evitar tocar em animais marinhos, para o bem deles e para o nosso. “Limpar” águas-vivas e mostrar que nada acontece se você tocar nelas não é bom, nem para uma vida imprudente (eu também faço isso) porque aí Medusa E águas-vivas, como existem gatos e gatos. Exceto que todos nós reconhecemos o gato do tigre, nem todas as águas-vivas os reconhecem e alguém poderia seguir o seu exemplo e “se esquivar” do gato Medusa erro”.

