Milano Porto razões para cabo de guerra para Taremi: todos os antecedentes de Portugal | mercado

em qualquerEla mudou radicalmente de rosto, mas no âmbito de novas comprasProcurou atender ao pedido de Colombo de ir jogar na arena – Monza – que lhe garantiria tempo de jogo e passeios turísticos. Broja, do Chelsea, e Ikiteki, do Paris Saint-Germain, foram investigados e, nas últimas horas, o clube italiano Milan voltou a contactar com o Porto por Taremi, jogador cujo contrato termina em junho de 2024.

O porto não tem escolha – Menos de uma semana após o fim das negociações, Milão quer perceber se existe possibilidade de baixar avaliação em 25-30 milhões Pelo que a empresa portuguesa não aceita atualmente quaisquer descontos de qualquer espécie. Uma escolha muito específica da alta direção dos Dragões, revela Oh jojoditado pelo operador: Na verdade, o Porto detém apenas 85% do preço do jogador iraniano, razão pela qual quanto maior for o valor da sua transferência, mais dinheiro permanecerá no fundo. Para dar um exemplo muito prático: se a última oferta italiana de 15 milhões de euros mais bónus for aceite, o Porto receberá pouco menos de 13 milhões de euros.

Estratégia do AC Milan – Daí o cabo de guerra em vigor Milão, que por sua vez não vê gastos maiores Para um jogador que já não é tão jovem – nasceu em 1992 – que estará disponível em transferência gratuita dentro de pouco menos de um ano. Usar Como a forte vontade de Taremi de mudar de cenário e se testar em outro campeonato e em um clube que lhe garanta os holofotes na Liga dos Campeões. Em segundo plano, além da hipótese de permanecer com relutância em Portugal, no Estádio Conceição (que ainda não foi divulgado no início da temporada), há também a opção de levar a Inglaterra: em particular o Tottenham que, apesar de ter dois atacantes do elenco, como Richarlison e o argentino Vélez. Retirado do Rosario Central (também vinculado ao Milan), ele poderia fazer mais uma entrada para preencher a enorme lacuna deixada por Kane.