Catania, Piazza Duomo pronta para eventos de fim de ano: todas as informações

Na Piazza Duomo de Catania começamos com os nossos eventos de fim de ano: 4 noites mágicas de música que nos acompanharão até 2023. Aqui está o programa.

A Piazza Duomo está pronta para receber quatro dias de música, apresentações e entretenimento com um sabor quase totalmente siciliano, eventos que servem como um prelúdio para a chegada do Ano Novo.

De 28 a 30 de dezembro, o coração do barroco Etna acolherá a nova edição do festival “Curtigghiu”, Este ano foi promovido pelo Município de Catania e apoiado pela Assembleia Regional da Sicília, com a organização de Puntoeacapo e MCN, que vai atrair milhares de espectadores à arena, com entrada gratuita, após dois anos difíceis ditados pelas restrições da Covid.

Muitos convidados que se revezarão no palco, um rico programa de artistas homenageia a Sicília, uma escolha compartilhada pela direção artística de Lello Analfino, com exceção dos Kolors da Campania, vencedores em 2015 da décima quarta edição do show de talentos “Ameche” de Maria De Filippi.

Uma contagem regressiva aguarda as festividades do Ano Novo 2022, que começam na quarta-feira, 28 de dezembro, com a apresentação, lilo annalfino, Funky compositor muito popular na Sicília e na Itália. Depois do hip-hop de Catania Luca Triccetta, em Arte criança levada Ele nasceu e cresceu em Catânia, a cidade que inspirou sua música freestyle.

No dia 29 de dezembro, o Curtigghiu Festival abrirá sua segunda noite musical com o retorno do cantor siciliano Mario Venuti Multi-instrumentista, cantor e compositor Etna, que está no cenário musical italiano há mais de trinta anos, apreciado por gerações antigas e novas.

Também dançaremos ao som da banda Suíte Babilônia Conheça músicos, DJs e produtores musicais

Uma banda de artistas com sonoridades étnicas, capazes de abrir as portas da imaginação na exploração da alegria musical. Mesmo um jovem solista Brando Madonia, Filho da arte, ele vai desfilar no palco montado na Piazza Duomo.

O ambiente barroco da Piazza Duomo sediará a terceira noite do festival, sexta-feira, 30 de dezembro. cores, Liderados por seu capitão Stash. Seu estilo pop ousado e às vezes britânico terá muitos fãs, e não apenas os jovens.

A cantora de Catania completará a noite na Grande Final Roberta FinocchiaroPromessa de world music e quarteto coletivoum novo grupo rookie que já criou 20 hot inéditos: À frente da Grande Final na véspera de Ano Novo com a tão esperada apresentação de Josie Ferrier.

Eventos de fim de ano em Catânia: objetos perigosos são proibidos na Piazza Duomo e na Universidade

O Comissário Extraordinário Federico Portugues emitiu uma ordem proibindo das 20:00 às 6:00 do dia seguinte, nos dias 28, 29, 30 e 31 de dezembro de 2022, em um raio de 200 metros da Piazza Duomo e da Piazza Universita para trazer, objetos proibidos, ferramentas e materiais perigosos para a segurança pública.

Para garantir o bom andamento dos eventos técnicos, também levando em consideração o fluxo esperado de pessoas, também é proibido trazer malas, mochilas com mais de 30 cm de altura, aerossóis e líquidos irritantes de qualquer tipo, bastões de selfie, profissionais ou semi – equipamento profissional de fotografia, áudio e vídeo (GoPro).

Também é proibido o uso de utensílios e recipientes de vidro ou alumínio (bebidas em garrafas plásticas serão privadas da tampa) e o consumo de bebidas alcoólicas de qualquer tipo, inclusive espumantes e champanhe.