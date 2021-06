“Minha esposa e eu não temos outro motivo …

“Ele era nosso único filho, minha esposa e eu agora não temos razão para viver”. Depois de alguns dias de silencio O pai de Michelle Merlow Ele voltou ao discurso, contando com o semanário Mais Nas bancas desta semana, toda a dor que ele compartilha com sua esposa Katya: “Nunca imaginei ter que passar por uma provação tão terrível com ela.”

A cantora de 28 anos é natural de Rosa Ele foi transferido devido a uma hemorragia cerebral devido a leucemia fulminante em 6 de junho. No dia anterior à doença, ele se apresentou ao pronto-socorro com febre, cansaço e placas na garganta, mas foi mandado para casa com diagnóstico de faringite e prescrição de antibiótico. agora mesmo Cabe ao promotor lançar luz sobre o que aconteceu E verifique, se necessário, de quaisquer responsabilidades. Mas, enquanto isso, Domenico Merlo Michele se lembra dele assim. “Ele sofreu por ser eliminado pelo X Factor e porque o rejeitaram duas vezes nas seleções do Festival de Sanremo. As exceções o provocaram Ataques de ansiedade e pânico. Mas ele não desistiuUma crise que o próprio cantor falou nas redes sociais, sem filtros.

Domenico Merlo, então, passe as palavras também Maria de filippi, pelo qual Michelle estava “grata”, e Emma Maroon, nenhum anúncio amigos Ela era sua treinadora e era “como uma irmã”. “Eu com ternura trouxe um buquê de rosas para a funeráriaDomenico lembra. Quem então conclui: “Todos vão sentir falta do meu filho”.