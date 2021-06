Pai Fabio Fulco pela primeira vez: Veronica deu à luz o Papa

28 de junho de 2021







Pais e mães VIP em 2021

Fabio Volco, ex parceiro Christina Chiapoto ابTornar-se pai pela primeira vez. parceiro representativo, Veronica PopEu dei à luz uma menina. O anúncio foi feito por Volko, que postou um avatar no Instagram: uma foto retratando uma estatueta de maternidade dedicada com uma mulher segurando um bebê nos braços.

Fábio escreveu “Hoje é o melhor dia da minha vida!” Saudações imediatas de amigos e seguidores que parabenizaram a chegada do bebê. Volco Tornou-se pai aos 50 anos Depois de um período particularmente difícil do ponto de vista emocional. O ator está ligado há algum tempo a Veronica PopA modelo e empresária que sorriu para ele após uma dolorosa despedida Christina Chiapoto اب.

A ex-Miss Itália e o Fulco ficaram ligados por mais de dez anos, até que Cristina optou por encerrar o relacionamento. Após o rompimento, Fábio não escondeu a dor no final de um romance em que tanto acreditava. Em seguida, um encontro com Veronica e uma história de amor que Retorna em velocidade total Apesar da diferença de idade. O casal imediatamente criou um vínculo muito forte e decidiu constituir família. O ator explicou que estava no sétimo céu e que finalmente havia alcançado com o Papa a felicidade com que sempre sonhou.

“Não importa a idade – admitiu ele em entrevista, falando da Verônica – quando eu era solteiro conheci mulheres mais velhas que só falavam de companheiro. Estava sempre pensando no que as pessoas diriam, o que meus pais diriam, eu me coloco em seus sapatos. E quando os conheci, eles me receberam de uma maneira maravilhosa. Todo o medo desapareceu. Em breve segunda-feira Eles irão se casar: “Vou me casar com a Verônica – declaro -. A paternidade me tirou de mim, agora só existem minha esposa e filha.”

Até mesmo Christina Chiapoto virou a página agora, para iniciar uma nova fase de sua vida longe de seu antigo Fulco. Ex-Miss Itália ela se casou com um empresário Marco rossio Em setembro de 2019 e maio de 2021, ela deu à luz seu filho Primeira filha, los.