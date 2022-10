Mina Settembre 2 Episódio Quatro: Progresso

Mina Settembre 2, prévia do 4º episódio

Mina 2 de setembroprogresso Episódio quatro: pela primeira vez domingo, 2 de outubro de 2022 Horário nobre no Rai 1 o primeiro episódio da segunda temporada do romancista dirigido por Tiziana Aristarco. E continua nas consultas – uma por semana, aos domingos – até esta consulta, a quarta. O enredo é baseado na ideia de Maurizio Di Giovanni. A protagonista é Mina Setimber, uma assistente social, que se sente fiel à sua profissão. Mina 2 de setembro É uma co-produção de Ray Novel – um filme internacional italiano. A segunda temporada começa com os dois primeiros episódios no Canal Al-Rai no domingo, 2 de outubro de 2022. Abaixo O enredo e as prévias do quarto episódio de Mina 2 de setembro Será transmitido no domingo, 23 de outubro de 2022, a partir das 21h25 no Rai 1.

Mona 2 de setembro Episódio 7 Conspiração

No primeiro episódio da noite é hora de uma questão muito sensível Meena (Serena Rossi). O assistente social enfrenta a complexa situação de anjinho. Ela é uma garota com uma disforia de gênero. Sua vida, por causa disso, tornou-se impossível.

enquanto, Piu (Valentina D’Agostino) e o de cima Primo Reggiani se encontra por acaso. Nessa ocasião descubra a verdade: ele pode ser o pai da criança que você estava esperando.

A situação tornou-se insuportável MeenaMas ela não tem coragem de revelar tudo Júlia (Antonia Lyskova). Ele acompanha as sessões sem revelar o que descobre.

Mona 2 de setembro, episódio 8 Conspiração

No segundo episódio desta noite espirituoso confiável Da clínica ele quebrou o braço e teve que passar por uma cirurgia. nesta circunstância Meena Ele sabe que não tem documentos. A identidade humana é muito ambígua. Meena Ele faz de tudo para tentar evitar problemas burocráticos e legais. A assistente social navega para Taranto com Domenico (Giuseppe Zino). Os dois procuram a verdade sobre o passado do homem misterioso.

Durante esta viagem, Mina e Domenico Eles estão se aproximando. No entanto, a espada de Dâmocles paira sobre seu relacionamento. Domenico ainda não sabe disso Meena Mentiu para mim Júlia de forma covarde. Quando ele descobre, ele ainda se sente atraído pela assistente social?

Mina Settembre 2 episódios, programação

O segundo episódio deMina setembro Consiste em doze episódios. Eles transmitem em seis noites. Isso significa que cada episódio/noite consiste em dois episódios. Programando os episódios Ao assistir pela primeira vez Está programado para acontecer no domingo à noite no Rai 1 a partir de domingo, 2 de outubro de 2022, por seis noites consecutivas. A data de início do primeiro episódio da noite Mina 2 de setembro Por volta das 21h25.

Mina Settembre 2 em streaming, onde assistir séries de TV

Mina 2 de setembro Catálogo de streaming Ray Jogar. Os episódios são enviados para a plataforma Rai gratuita e também estão disponíveis após a transmissão.