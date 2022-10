A Semana Internacional de Vela da Academia Naval de Livorno apresentou um show de barcos em Gênova

apresentado hoje, segunda-feira, 26 de setembro, No 62º Genoa Boat Show “Semana Internacional de Vela da Academia Naval e da Cidade de Livorno 2023”.

O evento está programado de 22 de abril a 1º de maio de 2023. O evento contou com a presença do Conselheiro de Turismo da Cidade de Livorno, Rocco Garofo, Presidente da Comissão dos Clubes de Vela de Livorno, Andrea Mazzoni, e para a Academia Naval, o capitão do navio Curzio Pacifici e o chefe de regatas da o escritório do capitão da fragata Alessandro Pawson.

A edição de 2023 ainda contará com a consagrada Regatta Naval Academy (RAN), que é considerada uma das competições de vela mais interessantes da região do Mediterrâneo e está, desde o ano passado, incluída no Campeonato Italiano Offshore com o maior coeficiente.

Também foi confirmada a edição de 2023 da Naval Academies Regatta, organizada em colaboração com o Antignano Naval Club, que no ano passado viu tripulações de 15 países ao redor do mundo se desafiarem nas águas em frente ao Mascagni Terrace.

Como era na versão anteriorTambém este ano o evento incluirá várias iniciativas paralelas, incluindo o concurso de arte “il mare le Vele”, Organizado em cooperação com o jornal “Il Tirreno”, Visitas ao Farol de Livorno, à Escola Naval, bem como um passeio a pé de bicicleta chamado Ciclovela que lhe permitirá acompanhar as regatas ao longo da costa.

O ponto de encontro da Sailing Week também será o Sports Village realizado no Mascagni Terrace para a próxima edição, Será desenvolvido um interessante programa de atividades culturais e recreativas para escolas, velejadores e não velejadores.

A edição de 2022 contou com 540 velejadores a competir em 11 classes diferentes (Irc/Orc, Tridente 16, Flying Junior, J24, Windsurf, Optimist, Ica, Vele vintage, Hansa 303, Martin 14, 2.4 MR), num total de 280 barcos. Na última SVI a confirmar o regresso da Regata das Academias Navais, após um hiato de dois anos devido a uma epidemia, o que levou a um desafio no Tridente de 16 tripulações das Academias Navais de 15 países de 4 continentes (Bélgica – Bulgária – Chile – Egipto – Espanha – Alemanha – Grã-Bretanha – Marrocos – Holanda – Nigéria – Paquistão – Portugal – Roménia – Sérvia – Eslovénia). Mas o troféu permaneceu na Itália graças ao excelente desempenho da equipe da Academia Naval, que venceu pelo terceiro ano consecutivo. Enquanto a Aldeia Desportiva, montada para a ocasião pelo município de Livorno no magnífico terraço do Mascagni, acolheu os alunos da escola primária de Livorno que frequentaram e realizaram atividades marítimas, amarrações e conhecer estrelas; Uma excelente oportunidade para os jovens conhecerem o mar e observá-lo de uma perspectiva diferente, o que despertou curiosidade e vontade de se aproximar do mar. Também foram organizadas noites musicais e de entretenimento, incluindo o concerto de Karima, que contou com a participação de mais de 2.000 cidadãos.

