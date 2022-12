Wilde Lucarelli está chateada com o choro do bebê (por horas) no avião: aqui estão as palavras dela

Ele não consegue encontrar paz nem no avião Wild Lucarelli Que voam para Doha após a final Dançando com as estrelas para atingir seu objetivo, Catmandume deparei com um Momento Particularmente irritante sobreaeroporto. “A viagem a Doha-Kathmandu mexe com as emoções”, escreve Selvagia, enquadrando o amigo Lorenzo Biagiarelli por trás. O obstáculo da viagem para o juiz Palando é um filho Um recém-nascido que começou a chorar desde o momento em que entrou no avião e durante todo o voo. “Expresso otimismo”, afirma. Wild LucarelliNa esperança de que o choro e os gritos do bebê não sejam ouvidos durante o voo. Mas a situação não parece ter se acalmado.









A complicada jornada de Selvagia Lucarelli: o que aconteceu





Ele diz: “Três horas depois …” Wild LucarelliEla se recupera enquanto revira os olhos, chateada com a situação. “Cinco horas depois…” ele escreve novamente depois de um tempo. Finalmente, aqui estão eles a bordo para escalar em Doha e partir novamente para o Nepal. “O aeroporto é lindo e também esse cantinho das crianças, que agora é mesmo odiar todos Indiscriminado » pica Selvagia. Ele poderá respirar e relaxar, apenas no próximo voo para Katmandu, que está cheio de nepaleses.

































Selvaggia está disposta a desistir da emissão dança, encerrado no último sábado, que certamente foi o mais polêmico de todos. Ela foi uma das personagens principais. Após as longas revelações da explosão de ontem, Selvaggia Lucarelli optou por uma mudança de cenário e partiu para uma corrida com seu parceiro Lorenzo Biagiarelli. O júri em Palando postou no Instagram uma história mostrando a tela da viagem de Milan Malpensa a Doha, mas ironicamente especificou: “Doha é apenas uma parada, eu juro.” E novamente, na próxima com a foto de Lorenzo onde o destino pode ser visto na tela: Kathmandu, capital do Nepal.











Última atualização: quarta-feira, 28 de dezembro de 2022, às 21h06



