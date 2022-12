Agora, finalmente, Andrea G sabe tudo

Sua noiva o levou ao La Scala. E deve ser muito importante para todos respeitá-lo hoje também

Caro bom ator, sou profissional do setor de entretenimento televisivo: na verdade, trabalho no setor de notícias da Mediaset. Há algum tempo conheci uma mulher tão maravilhosa quanto o sol que brilha livre e alegre, determinada como um arado traça um sulco, culta e afiada como um livro e uma espingarda. Eu sabia que ela era funcionária pública e sempre pensei que ela trabalhava em algum departamento como agrimensora: ela ficava falando comigo sobre as varandas. Ficamos noivos, tivemos filhos, mas o segredo de seus verdadeiros deveres permaneceu. Há alguns meses, porém, ele me chamou de lado, ofereceu-me um conhaque feito com puro bagaço italiano e declarou que era hora de decisões irrevogáveis: “Querida, ganhei um concurso interno. Estamos nos mudando para o centro de Roma .” Desde aquele dia minha vida mudou: em primeiro lugar no meu local de trabalho. Agora eles me tratam como se vissem um cruzamento entre o Papa, Gandhi e Barbara D’Urso. Eles me deram tudo, até fantasia (Tg5) e cabaré (Fuori dal coro). Quando chego ao trabalho, um cara muito legal faz o meu estacionamento. Mas o fato de ele ser Per Silvio me envergonha, e nem um pouco. Então, outra noite, Giorgia me levou com ela ao La Scala, e lá eu finalmente entendi o que ela estava fazendo: modelando para Armani. Estou chocado. Estarei neste nível do mundo?

Saudações de Roma, Andrea G

Caro Andrea, não se envergonhe: você não será o primeiro em sua companhia que de repente se encontra em um elegante jantar. um abraço.

Caro filantropo, eu administro um país árabe familiar e eles dizem (claro que isso não é verdade) que dei malas cheias de dinheiro a membros do Parlamento Europeu para falar bem de nós e encobrir pequenas coisas como violação dos direitos humanos e a distinção entre todos os tipos de democracia que não existem. Mas esses otários foram pegos. Você não pode mais confiar em ninguém.

T. Chapéu, Doha

Querido príncipe, você realmente deveria ensinar tudo a ela: mas os canhotos realmente tinham que ir e escolher? Ah, de qualquer forma – se você ainda tiver algum troco – agora o teto de caixa na Europa é de € 10.000. Vou escrever-lhe o endereço em particular.

Caro filantropo, sou um modelo lusitano com uma paixão desenfreada por carros de luxo e outra (embora bem menor) paixão pelo futebol. Recentemente, meus companheiros só gostaram de mim porque ameacei tirar a bola se não me deixassem jogar. Mas então eu joguei e nós conseguimos uniformemente na bolsa. Adendo?

CR7, Funchal (Portugal)

