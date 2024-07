Quem venceu entre Portugal e França no Europeu e na Rosa da Vingança

Avaliações de TV, dados da Auditel da noite passada atualizar 6 de julho de 2024





Avaliações de TV para sexta-feira, 5 de julho, todos os dados da Auditel. O jogo do Campeonato da Europa entre Portugal e França foi transmitido pela Rai1 e assistido por 5.559.000 espectadores, vencendo o desafio de audiência televisiva. No Canale 5, Rose of Revenge atraiu 2.104.000 espectadores.

Ontem, sexta-feira, 5 de julho, o Prime Time ofereceu aos telespectadores filmes, séries de TV e programação aprofundados e divertidos. sobre Opinião 1 Jogo das quartas de final Campeonatos Europeus de Futebol entre Portugal E França. sobre Canal 5Em vez disso, a série turca foi transmitida Rosa da vingança. Vamos ver quem conseguiu vencer a competição de classificações e todos os dados da Auditel de sexta-feira, 5 de julho.

Desafio de audiência televisiva entre o Campeonato Europeu de Futebol e a Vengeance Flower

Na Rai1, desde o início dos Campeonatos da Europa, o espaço foi atribuído a jogos de futebol. Apesar da saída da Itália do torneio, não falta interesse público nas façanhas das outras seleções. Com efeito, o jogo dos quartos-de-final teve lugar ontem entre Portugal e França, tendo esta última chegado às meias-finais frente à Espanha. Assista ao jogo 5.559.000 espectadores Isso equivale a 34,4%.

Mas no Canale 5 foi transmitido um novo episódio do drama turco “Revenge Flower”, que parece ter recebido atenção especial do público, devido às suas constantes tramas e reviravoltas. Portanto, os episódios inéditos que foram ao ar ontem à noite chamaram a atenção 2.104.000 espectadores Registrando uma participação de 12,6%.

Outras avaliações de redes públicas

Abaixo, classificações de TV para outras redes públicas. No Ray2 Casos da jovem Sra. Fisher Recebeu 710 mil espectadores com uma participação de 4,2%. Na Itália 1 … Finalmente Polly chegou Participaram 632 mil espectadores, ou 3,8%. No Raio 3 Coisas que eu não te contei Atingiu 671 mil espectadores, com percentual de 4%. Em Riti4 Quarta série – histórias Registrando 912 mil espectadores, ou 6,6%. No número 7 Éden – um planeta para salvar 395 mil espectadores comparecem, ou 2,6%. Na TV8 Assassinatos de Barloom – duas estrelas e três estrelas! Foi assistido por 293 mil espectadores, com 1,8% de share. No nove O melhor dos irmãos Croza Reúne 399 mil espectadores com uma participação de 2,4%.