50 mil para Fabi, Silvestri e Jazzy: “Nós, três baby boomers do Circus Maximus”

“Pequena festa” por 50 mil. Para celebrar, com uma noite especial no Circo Massimo, na capital, o disco lançado há 10 anos, mas também e sobretudo a amizade e familiaridade entre três artistas. Niccolò Fabi, Daniel Silvestri E Max Gazi Ontem à noite eles voltaram a curtir no mesmo palco dez anos depois do projeto do trio Mestre da festa. O espetáculo ao vivo no Circo Massimo, que durou mais de três horas, não foi uma repetição de uma experiência que consideravam terminada de uma vez por todas, mas sim uma homenagem a esse percurso artístico e pessoal.

“Três como nós, alienígenas fora da lógica da mídia, da TV, do rádio, três boomers que ainda fazem música, sem os truques dos backingtracks pré-gravados, três acostumados com outras dimensões, trazendo 50 mil pessoas ao Circus Maximus…” “Miracle”, eles também parecem surpresos, unidos por uma amizade que começou quando jovens artistas em busca de seu lugar ao sol da música se apresentavam no localÉ uma discoteca histórica da capital, não muito longe daqui, “um local com uma forte força emocional, funcionando como amplificador das emoções da música”.

“Nós entendemos isso Mestre da festa Ele gostou de alguma coisa, e por isso estamos aqui para agradecer a quem – como dizem, nos bastidores da antiga arena – continua a ouvi-lo. “Para nós, isso foi uma espécie de terapia há dez anos, e é uma espécie de reforço da vacina daquela época para continuarmos a nos sentir bem.”

Diferentes, mas unidos por uma grande paixão que os levou a estar entre os compositores mais representativos da sua geração. “Depois daquela experiência, que nos manteve juntos durante alguns anos, entre discotecas, passeios e campanhas de solidariedade, numa espécie de férias do nosso quotidiano – dizem Fabi, Silvestri e Gazzi -, sentimo-nos melhor. um amigo e colega abordou o seu trabalho: deu-nos novos estímulos.” De certa forma, suas características individuais ficaram mais bem definidas e definidas.

“Quando você colabora, mesmo que não queira, você é obrigado a destacar seus pontos fortes, mas ainda somos compatíveis: há 30 anos, como há 10 anos, como hoje. Há uma grande consciência das nossas identidades e há. não há necessidade de ampliá-los, e a invasão dos espaços uns dos outros foi “De novo, dez anos depois, é muito simples”.

Os três artistas compilaram seus trabalhos dos últimos dez anos no setlist.

Não faltaram temas sociais, “sem retórica, porque falamos da vida e estamos muito preocupados com o que está a acontecer, especialmente em Gaza”. A cooperação com a CUAMM e o apoio emergencial no Circus Maximus também foram renovados.

Com eles no palco estão outros seis músicos históricos: Piero Monterrisi, Gianluca Mesetti, Roberto Angelini, Adriano Viterbini, Dido, Ramon. “Estamos sem o guarda-chuva das regras, que agora estão prontas para tais eventos. Representamos uma forma maravilhosamente ultrapassada de fazer música, ligada às nossas origens. Hoje, com a tecnologia, as crianças perdem a fisicalidade nas relações. ” Alguém é uma exceção, como durar Que reuniu 200 mil pessoas só no Olímpico. “Ele foi capaz de romper com a onda de armadilhas indie.”

Os três também têm certa familiaridade com o Prêmio Tenco (Silvestri está entre os cinco últimos de melhor álbum do ano) que acabou sendo um tornado de polêmica nas últimas semanas. “Ela é uma relíquia do passado tentando mudar e tem seu próprio poder. Sanremo mudou, então ela não pode morrer, e talvez Tenko deva mudar também.” Depois de mencionar o festival, nenhum deles parecia querer voltar para Ariston no momento. “Eu nunca diria isso, mas já estive lá seis vezes”, diz Silvestri. “Estou feliz por participar do evento, mas parece que está se tornando cada vez mais difícil fazê-lo”. “É outro esporte”, comenta Fabi. Então dez anos depois? “Pelo menos no Estádio de Wembley.”