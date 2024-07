“Nem dinheiro para molho” – Libero Quotidiano

“Meu pai tinha uma fazenda de gado leiteiro, mas ela faliu e ele foi trabalhar lá como operário. Às vezes não tínhamos dinheiro nem para comprar caldo, e acho que começar assim me ajudou a pensar em tudo o que havia acontecido. como uma bênção”: O passado difícil que Ivana Espanha. Ela mesma disse isso em uma entrevista com República. Embora mais tarde ela tenha explicado que nunca notou as dificuldades: “Quando criança, você não percebe quando não tem dinheiro em casa. Fiquei muito feliz, cheia de imaginação”.

Sobre seu talento, ele disse: “A voz é um presente do céu e do meu pai, e eu coloquei meu talento nela”. trabalho duro. Você nunca buscou o sucesso: isso é resultado direto de coisas bem feitas e com amor. Se você persegui-lo, ele nunca virá. Fiquei obcecado por cantar em inglês para fazer as pessoas dançarem e, com pseudônimos, comecei a subir nas paradas da Alemanha e da Holanda. Para ganhar um dinheirinho extra, meu irmão Theo e eu também escrevemos jingles publicitários. Nos shows, eu esvaziava os alto-falantes e às vezes soldava as tomadas com um ferro de soldar, que sabia usar bem.”





Espanha admitiu que ainda escreve músicas: “Claro, mas aí deixo por aí. Sabe, quando me ligam na TV, sempre querem Easy Lady ou Call Me ou Circle of Life, fica difícil sugerir qualquer outra coisa. Talvez em Sanremo, mas lá e mais complicado“.