Carnaval de Portugal de Torres Vedras 2024

O Carnaval de Torres Vedras tem fortes componentes tradicionais como carros alegóricos, grupos de máscaras, personagens típicas com grandes máscaras esculpidas e, claro, tambores e gaitas de foles tradicionais. Há também um pré-show de Carnaval durante o mês de agosto. São quatro dias de comemorações, carros alegóricos e sets animados dos bateristas de Zés Pereiras. Agora vamos entrar em detalhes!

o programa

A programação começa logo no primeiro dia com um dos eventos mais esperados: o Corso Escolar, que desfila centenas de alunos das instituições municipais de ensino pelo centro da cidade. Esta celebração do programa prossegue até a Quarta-feira de Cinzas. O dia continua com a tradição do Baile de Máscaras no pavilhão multifuncional do Parque Regional de Exposições. Reúne as instituições superiores dos concelhos de Torres Vedras, Llorena, Cadaval, Arruda dos Vinhos, Sobral de Monte Agraso, Mafra e Alenquer.

Concertos

Durante os próximos dias do festival, a Praça Dr. Machado Santos, a Praça Sagres e a Praça Paladino vão proporcionar animação das 22h00 até aproximadamente às 4h00. Além disso, nestas noites, o Festival do Arraial terá um palco na Praça Dr. Alberto Manuel Avellino, tornando-se num verdadeiro centro da festa. A essência deste evento não é apenas observá-lo de longe, mas tornar-se parte integrante dele. É uma antiga tradição portuguesa participar em todas as festividades, tocando nos ombros das pessoas em desfile.

Como você pode ver, a programação é muito diversificada e você pode explorá-la mais detalhadamente no site oficial do evento. Contém também informação sobre bilhetes (os preços devem começar nos 8€), estacionamento e muito mais. Além disso, não se esqueça de reservar sua hospedagem com antecedência, pois a cidade fica muito lotada durante as datas do festival. Fora isso, você está pronto para ir!