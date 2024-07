Para quem fala palavras cheias de amor

homem e mulhero ex-jóquei Armando Incarnato fez uma dedicatória muito doce e inesperada: foi a quem se dirigiu com palavras cheias de amor em algumas das últimas histórias publicadas no seu perfil social do Instagram.

homem e mulher É um dos programas mais queridos do mundo Exibições Agora que ele está de férias, muitos estão perdendo algumas histórias dos bastidores. Tem-se falado muito recentemente sobre Ida Platano Mário Cozitore. Ela era uma tronista e ele era seu pretendente, e não faltavam confrontos acalorados. Infelizmente não conseguimos ver um final feliz. Na verdade, ele recebeu um aviso muito sério. Uma mulher o viu saindo de uma pousada com uma garota misteriosa. Depois de tudo confirmado, após uma série de oscilações na redação, ele foi demitido pelo interessado.

Armando Incarnato, Em vez disso, ele era uma presença constante no jardim de infância para homem e mulher Por muitos anos. Vimos muito pouco dele nesta temporada, porque no ano passado não esqueçamos que ele recebeu muitos relatos. Ele sempre se defendeu da melhor maneira e provou que todos aqueles que queriam vê-lo saíam do programa de cabeça baixa. Porém, sempre demonstrou seu carinho incondicional por Ida Platano. Os dois sempre foram amigos desde o primeiro momento em que se conheceram, mas nunca nasceu nada entre eles. Aqui, nas últimas horas, talvez pela primeira vez, Armando deixou-se uma dedicatória cheia de amor no seu perfil de Instagram. Quem ele estava mirando? Vamos descobrir mais.

homem e mulherArmando Incarnato e a dedicatória especial: a quem dirige as suas palavras de amor

Incarnato publicou uma série de fotos e vídeos Onde mostrou, talvez pela primeira vez, parte de sua família. Tudo aconteceu de forma tão inesperada, pois até agora ele nunca havia postado nada tão íntimo. Sempre o vimos no programa abrangente, mas nunca antes ele mostrou aos seus seguidores e seguidores aspectos tão importantes de sua vida privada. Na verdade, Armando compartilhou uma série de fotos de seus pais comemorando 50 anos de casamento. Na verdade, mais tarde ele escreveu uma dedicatória especial e amorosa a eles. Lê-se claramente: “Mais 50 dias desses. Obrigada pelos valores que você passou para mim, para minha irmã e para as pessoas que fizeram parte da nossa família.”

Então lemos novamente: “Obrigado pela promessa de que seus filhos e netos viverão sem preocupações e sem preocupações. Acima de tudo, muito obrigado por permanecerem sempre juntos com dignidade, respeito e lealdade.” momento então, Muito íntimo e privadoqual O ex-jóquei quis compartilhar com quem o segue nas redes sociais. Desta forma mostrou também, mais uma vez, toda a sua originalidade e o carinho que sentia pela sua família.