Audiência televisiva, Portugal e França dominam o horário nobre – Revista Sbircia la Notizia

Kat Graham atraiu mais de 4.000 pessoas para a primeira noite do festival de cinema ao ar livre dirigido por Giuliano Squitieri. Pessoas de toda a Itália estão em San Valentino Torrio, na província de Salerno, para conhecer a querida atriz americana Bonnie Bennett de The Vampire Diaries. Visivelmente emocionada com o carinho que recebeu do público, falando italiano fluentemente, ela revelou: “Adoraria atuar com Monica Bellucci e fazer um filme que incluísse comida!” E se um dia a chamarem para lançar um hit de verão, ela não terá dúvidas: “Paola Izzi ou Mina!” São mulheres fortes!

A dançarina e cantora, em entrevista a Daniele Giannazzo, também conhecida como Daninseries, também falou sobre sua paixão: “Minha paixão vem de querer ser representante de pessoas que não têm voz, e isso é muito importante para mim. “Começou como algo divertido e uma paixão, mas hoje também é uma responsabilidade”.

The Vampire Diaries teve um enorme impacto antes mesmo do advento das mídias sociais e ainda hoje é seguido por várias gerações. “Espero que minha popularidade se deva ao trabalho que fiz.” Ela encontra-se frequentemente com os seus colegas: “Eu diria que sou particularmente mais próxima de Michael Malarkey”.

Hoje, ela participa da série de TV XXXX, na qual faz o papel de uma advogada: “Pode parecer chato, mas adoro interpretar personagens que lutam por justiça, vestidos de super-heróis da Marvel ou até mesmo de forma normal”.

Depois dedicou um pensamento a vários jovens. “Eu sempre digo para você se perguntar por que você quer ter sucesso. Você quer ter sucesso apenas para ser famoso? Você não precisa ser um artista para ser famoso. Você deve sempre primeiro saber o propósito por trás de tudo o que faz, por isso não deixe que as redes sociais orientem suas decisões nesta vida. Primeiro saiba quem você é e quem você quer ser, e trabalhe dentro de si mesmo.”

Além de ser uma artista de sucesso, é também apoiante do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, mas acima de tudo está feliz “por ser a mulher de quem a minha mãe se orgulha”.

O festival que você organizouAssociação Cultural Vamos fazer uma pausa com Carmen Fabrocell e Miriana Squitieri,Continua até 7 de julho com os convidados Katherine Kelly Lang, Kelly Rutherford, Michael Caton-Jones, Luca Mineiro, Ivan Silvestrini, Giorgia Farina, Valentina De Amicis, o elenco de “Marie Fore” e “Ladies’ Paradise”, o jovem Riccardo de Rinaldes. E Francisco Zenga.