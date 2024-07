Clizia Incorvia e seu casamento com Paolo Ciavaro e a surpresa ruim poucos dias depois do casamento: “Não houve necessidade”

O casamento de Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro está cada vez mais próximo. Os preparativos estão em andamento e as emoções estão em alta. A cerimônia será realizada no dia 12…

casamento Clizia incorvia E Paulo Ciavaro Ele está cada vez mais perto. Os preparativos estão em andamento e as emoções estão à flor da pele. A cerimônia acontecerá no dia 12 de julho em Forte dei Marmi, local muito querido pelo noivo por ser o local onde aconteceu o primeiro encontro entre os pais de Paolo, Massimo Ciavaro e Eleonora Giorgi na hora das filmagens. Sabor di Mare 2 – um ano depois.

Por sua vez, Clizia pensou em cada detalhe do casamento, mas infelizmente nem levou em conta a surpresa ruim que acordou esta manhã.

Surpresa ruim

Clizia incorvia Ela acordou com uma surpresa muito feia no rosto poucos dias antes do casamento, um dos dias mais importantes de sua vida. “Herpes pré-casamento fofo”, escreveu a modelo enquanto mostrava um pouco de herpes emergindo lentamente do canto da boca. Herpes Muito chato, talvez pelo estresse e ansiedade dos dias que antecedem o casamento.

Uma péssima surpresa para a noiva que tem 4 dias para desaparecer, mas com certeza vai dar um jeito.

Todos os detalhes

Está tudo pronto para Clizia e Paolo que celebrarão o seu amor no dia 12 de julho com uma centena de convidados: «Será um casamento com muitos amigos mas não muitos. Paolo queria um casamento com poucas pessoas próximas, mas minha família é grande. Seremos cerca de cem pessoas.” Depois da festa, seguimos para nossa lua de mel nas Maldivas.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo em

Profeta