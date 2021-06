Chiara Ferragni, a teórica da conspiração após sua vacinação

“Depois de mais de um ano na solidão e no medo, estou muito feliz porque este é o primeiro passo para uma vida normal. Vamos todos nos alimentar”, escreveu Chiara Ferragni em sua carta. É também uma forma de conscientizar milhões de seguidores. Depois, gradualmente, forneça atualizações sobre as condições pós-vacinais nas histórias. “A dor no braço quase passou, senão está tudo bem”, “Me sinto completamente normal”, enquanto em um, postou depois, o braço com o remendo que Ferragni mostra é o braço correto. E alguns “teóricos da conspiração” a atacaram, acusando-a de apenas fingir que estava recebendo uma injeção. “Os fortes não são vacinados, mas querem nos vacinar para injetar veneno”, “mas os fanáticos por vacinas não se ofendem com o tratamento e são considerados estúpidos?” , Faça algumas das muitas ilusões que apareceram nos comentários.

Ainda não era tarde para a resposta do influenciador, que calmamente explicou por meio de um vídeo: “Isso me faz rir porque muitos teóricos da conspiração pensaram que eu fingia tomar a vacina porque no vídeo eu parecia ter um braço diferente com o adesivo . Primeiro, você está fora, e segundo, eu fiz no braço esquerdo, simplesmente para que a câmera frontal refletisse a imagem. Fiz no esquerdo, aquele sem tatuagens pretas. ” explicação ele forneceu uma foto ilustrativa. Mas os teóricos da conspiração da web não estão satisfeitos com a explicação …

