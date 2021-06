O primeiro dia chega nos dias 21 e 22 de junho: 2 dias de negócios incríveis

Durante o Prime Day 2021, ofertas imperdíveis das principais marcas estarão disponíveis. Vamos ver as compras extraordinárias juntos

2 dias dedicados de compras online com Amazon Prime Day chegando em 20 e 21 de junho! Clientes Prime que poderão acessar mais de 2 milhões de ofertas em diferentes categorias, incluindo moda, casa, beleza e muito mais, junto com muitos benefícios para desfrutar de entretenimento incrível e exclusivo no Prime Video, Amazon Music, Prime Gaming e muito mais. O Prime Day começará à meia-noite (00:01) de 21 de junho e vai até 22 de junho para clientes Prime nos Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Espanha, Cingapura, Arábia Saudita, Portugal, Holanda, México, Luxemburgo, Japão, Itália, Alemanha, França, China, Brasil, Bélgica, Áustria, Austrália.

Neste artigo

Amazon Prime Day: O que fazer se você ainda não se inscreveu

O que fazer se você ainda não for um cliente Prime? Qualquer pessoa pode se inscrever e começar um período de uso gratuito de 30 dias www.amazon.it/primedday Para aproveitar descontos e ofertas no Prime Day. Este ano, os dispositivos Alexa e Amazon também serão os campeões do Prime Day, com ofertas imperdíveis e muito mais. Na verdade, a partir de hoje, os clientes poderão perguntar a Alexa sobre todas as curiosidades relacionadas ao Prime Day e definir um lembrete para o dia do evento. Amazon Prime é um programa que você pode aproveitar pagando uma taxa de adesão anual de 36 EUR ou mensal igual a € 4,99 (Desconto de 50% para estudantes universitários). Amazon Prime oferece remessas ilimitadas com entrega em Apenas um dia de trabalho O que se aplica a mais de dois milhões de produtos. Para os outros milhões de artigos da plataforma, a entrega é feita em 2 a 3 dias úteis. Outro ótimo recurso a considerar éSem custos de envio Para todos os produtos enviados pela Amazon que são elegíveis para o programa. READ Myriam Lyon sem maquiagem no Instagram: o triunfo da beleza natural Amazon Prime Now Em vez disso, é uma função que permite a entrega em tempo recorde: produtos que podem ser pedidos e recebidos em uma ou duas horas. O único problema é que atualmente atua exclusivamente em Milão e em algumas regiões vizinhas.

Ofertas Disponíveis

A partir de hoje, os clientes Prime podem começar a comprar cedo com muitas ofertas exclusivas, incluindo: Amazon Music: Os principais clientes que ainda não experimentaram o Amazon Music Unlimited podem se inscrever para economizar graças à melhor oferta de todos os tempos: quatro meses de uso gratuito com acesso ilimitado a mais de 70 milhões de músicas sem anúncios e centenas de milhares de podcasts disponíveis para toda a Amazon Clientes de música. audível: Os clientes Prime têm acesso a um teste gratuito de 30 dias do Audible e, ao confirmar sua assinatura, receberão um voucher de oferta da Amazon.co.uk no valor de € 15 para ser usado em milhares de produtos e 20% de desconto na assinatura do Audible para o primeiros 12 meses. A assinatura inclui uma seleção imbatível de novos lançamentos e bestsellers, além de ouvir milhares de conteúdo original, audiolivros, podcasts e muito mais. moda amazônica Os clientes podem comprar uma seleção de produtos de seus influenciadores favoritos, com 20% de desconto, e visitar amazonfashioneu no Instagram para descobrir as últimas ofertas do Prime Day de suas marcas de moda favoritas. uma casa : Você pode economizar 10% ou mais em móveis, tapetes selecionados e decoração, incluindo estampas e decorações. Benefícios exclusivos também em alguns interruptores inteligentes, eletrodomésticos de cozinha e banheiro. Ferramentas e acessórios automotivos e de jardinagem : Você pode economizar 20% em produtos automotivos e 20% em ferramentas como compressores e kits de reparo de pneus. Também oferece equipamentos elétricos, kits de ferramentas e produtos domésticos. Escrevi Os clientes podem aproveitar as ofertas e descontos em e-books Kindle visitando o site amazon.it/kindle-ebooks e escolha “Kindle eBooks em oferta” para obter mais informações. Kindle Unlimited : 3 meses de uso gratuito do Kindle Unlimited. Aproveite os benefícios de acesso ilimitado a mais de um milhão de e-books em qualquer dispositivo. Apenas para clientes Prime elegíveis. Aplicam-se termos e condições. uma cozinha: Muitas ofertas em determinados liquidificadores e outros pequenos eletrodomésticos, 10% de desconto em determinadas fritadeiras de ar. Jogos Infantis Economizar fica fácil com ofertas de brinquedos, brinquedos didáticos, brinquedos técnicos, kits de construção, brinquedos de arte e artesanato, infláveis ​​e brinquedos. Marcas amazônicas Economize até 20% em produtos selecionados de marcas da Amazon, incluindo eletrônicos, acessórios para casa e produtos esportivos, da Amazon Basics, Umi Eono, e produtos de móveis e móveis para todos os ambientes, da Alkove, Rivet e Movian, da marca Solimo comercial de saúde e pessoal produtos de higiene e snacks Happy Belly. Amazon Basics Economize até 20% em baterias Amazon Basics, até 20% em produtos Amazon Basics de terceiros e até 15% em acessórios Amazon Basic selecionados. Plataforma Amazon para lançar : Até 50% de desconto em produtos selecionados de startups agora no Amazon Launchpad

READ Andrea Zinga e Rosalinda Cannafo: Uma nova tocha para ele?

Amazon Prime Video

Um dos serviços mais tentadores dedicados exclusivamente aos usuários Prime é Amazon Prime VideoUm serviço de vídeo sob demanda que, começando com um teste gratuito de 30 dias, dá acesso a muitos produtos. amazon originale filmes e séries de TV de grande sucesso onde você preferir: por meio do navegador em seu PC, por meio do aplicativo dedicado em smartphones e tablets ou em uma das smart TVs compatíveis. Função Download, que permite baixar seu conteúdo favorito para smartphones e tablets com o benefício de qualquer conexão de internet.

Como apoiar pequenas e médias empresas