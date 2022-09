Michelle Hunziker, você sabe com quem ela estava quando tinha 17 anos? Ele tinha 45 anos! Foi um escândalo

Antes da história de amor que todos conhecemos com Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker teve um romance que nunca esperava. Naquela época era um verdadeiro escândalo.

Acabamos de aprender que Michelle Hunziker está prestes a se tornar avóa filha Aurora Ramazzotti De fato, ela anunciou oficialmente sua gravidez a essas horas, notícia que circula há algum tempo e que Aurora Ramazzotti sempre negou, por motivos óbvios, pois não é recomendável anunciar a gravidez antes do terceiro mês. Mas voltando à vovó Michelle, nestas últimas horas surgiram notícias inéditas sobre seu passado amoroso, sobre as quais ninguém sabia. É o que é, você nunca vai acreditar.

No ano passado, Michelle Hunziker foi o centro das atenções da mídia devido ao seu divórcio Tommaso Trussardi, com quem teve duas filhas pequenas. Rumores sobre isso e sobre os supostos novos relacionamentos de Michelle diminuíram um pouco, também porque a bomba da mídia explodiu na separação oficial entre Hilary Blasi e Francesco Totti, ofuscou um pouco as notícias sobre os outros casais. Mas recentemente, apenas à luz do fato de que Hunziker está prestes a se tornar avó, a fofoca abandonou sua vida amorosa antes de Eros Ramazzotti. Você sabia que ela estava com um homem muito mais velho do que ela quando tinha apenas 17 anos?

Hoje como sabemos que Michelle está em um relacionamento com o cirurgião Giovanni Angiolini E, de fato, as fofocas sobre eles foram muito ativas neste verão. Com Angelini, Michelle também passava boa parte do verão compartilhando com as filhas.

sobre este último Michelle e Aurora eram fotógrafas do lado de fora de uma farmácia Equipado teste de gravidezDaí as primeiras hipóteses sobre o que mais tarde veio a ser verdade.

Mas voltemos aos tempos em que Michelle estava longe de ser avó e até mãe, quando tinha apenas 17 anos. Quem é o homem maduro com quem ela estava em um relacionamento?

Michael Hunziker e Marco Bridolin

Bem, sim, Michelle Hunziker estava apaixonada Marco Pridolin Antes de viver o romance Eros Ramazzotti O que nos fez sonhar muito. Entre Michel e Marco naquela época havia uma diferença de 26 anos, ela tinha 17 anos e 43 anos. Essa história de amor sem precedentes na época causou bastante agitação, era 1994.

Michelle na época não passava de uma desconhecida e ainda trabalha como modelo, como você deve se lembrar, na verdade ela era lado B de RobertaMarca de roupa interior. Marco Bridolin naquela época era um conhecido apresentador de programas de TV populares como o popular Jogo de Pares. A história foi curta porque um ano depois, em 1995, ela conheceu Eros Ramazzotti.

Os tablóides realmente falaram sobre essa história em 2006, quando houve o caso Valetopoli com a operação subsequente. Na ocasião, Michelle Hunziker disse ter sido chantageada antes Fabrizio Corona Quem tinha algumas fotos da âncora com Bridolin datando desse período, eles estavam nas Maldivas e ela estava nua nas fotos. Nesse caos midiático, Pridolin chegou a ser acusado de ter feito um acordo com Corona, e isso pode ser explicado pelo fato de Pridolin naquela época acabar sendo esquecido.