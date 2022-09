MasterCard estende décadas de legado no futebol com título do Guinness World Record™ com Luis Figo – Padovanews

Baixe e assista o vídeo aqui.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 26 de setembro de 2022 /PRNewswire/ — A Mastercard detém o título do Guinness World Record™ no “Jogo de futebol para a maior ascensão em uma jornada recompensadora” ao lado da lenda do futebol Luis Figo e uma equipe diversificada de campeões de futebol do Oriente Médio Oriente, Europa e América Latina.

A primeira partida de futebol deste tipo foi disputada a uma altitude de 6.166,1 metros em condições de gravidade zero, levando a partida para um local onde nenhuma partida havia ocorrido antes. Por meio desta campanha, a Mastercard celebra o amor do mundo pelo futebol, levando a paixão dos torcedores pela qualidade do jogo a níveis sem precedentes.

Em 20 de agosto de 2022, foi disputada uma partida “de outro mundo” entre duas equipes de quatro jogadores. A lenda do futebol Luis Figo estava a bordo com outros sete jogadores selecionados para conquistar seu lugar na jornada histórica. O recorde foi entregue pelo juiz oficial do GUINNESS WORLD RECORD™ e verificado por duas testemunhas enquanto Figo rolava a bola sem esforço por um campo de futebol de 75 metros quadrados especialmente construído na aeronave.

“O futebol não é apenas um jogo – como o esporte mais popular do mundo, é uma celebração do espírito humano, que enfurece milhões de pessoas com paixão e orgulho todos os dias. Este é um momento histórico para a Mastercard, pois levamos o amor do mundo por o esporte a novos patamares”, disse Raja Rajamanar, chefe de marketing e comunicações. “Não há melhor maneira de aprender sobre o belo jogo do que criando uma das surpresas mais inestimáveis experiência à medida que continuamos a conectar as pessoas com suas paixões.”, Head of Healthcare, MasterCard.

Luis Figo, embaixador da MasterCard, tem feito parte de muitas surpresas inestimáveis ​​ao redor do mundo, conquistando o público com suas experiências como um dos melhores jogadores. Figo, vencedor da Bola de Ouro de 2000, jogou por algumas das melhores equipas da Europa, incluindo Sporting CP, Barcelona, ​​​​Real Madrid e Inter de Milão, onde fez 127 jogos pela seleção portuguesa.

“O futebol cruza fronteiras e une pessoas em todo o mundo. Joguei em estádios onde a atmosfera emocionante desencadeia emoções que transcendem culturas e nacionalidades. A mesma experiência que tive ao jogar este belo jogo a 20.000 pés com um grupo de fãs de futebol. futebolistas ousados ​​que levaram sua paixão pelo esporte a alturas sem precedentes.

“O futebol ainda é um esporte praticado em todos os cantos do mundo. No Guinness World Records™, conhecemos pessoas de diferentes origens todos os dias. Ao anunciar esta nova conquista Officially Amazing™, esperamos que ajude a unir as comunidades através do amor O esporte combinado e emoção de ver os recordes quebrados de uma maneira inacreditável”, disse Shadi Gad, Diretor Sênior de Marketing – Guinness World Records.

A Mastercard tem uma longa tradição de conectar pessoas, sua paixão e entusiasmo pelo esporte e proporcionar experiências únicas. Durante a Expo 2020 em Dubai, a Mastercard organizou uma série surpresa inestimável para conectar os convidados com sua paixão pelo evento global. Entre suas atividades campeãs, a empresa ofereceu aos fãs de futebol uma oportunidade única de conhecer Luis Figo e assistir ao troféu da Liga dos Campeões, aproximando os torcedores do ícone do esporte.

A Mastercard colabora com várias organizações em todo o mundo que lidam com esportes, música, moda, arte e entretenimento. A parceria da Mastercard com a UEFA Champions League remonta a 1994 e a marca apoia activamente o futebol feminino há mais de 25 anos.

Acesse Priceless.com para saber mais e descobrir a inestimável coleção de experiências ao redor do mundo possibilitadas pela MasterCard.

Informações sobre a Mastercard Incorporated (NYSE: MA), www.mastercard.com

A MasterCard é uma empresa global de tecnologia no setor de pagamentos. Nossa missão é conectar e operar uma economia digital inclusiva para o benefício de todos, em qualquer lugar, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e acessíveis. Usando dados, redes seguras, parcerias e paixão, nossas inovações e soluções ajudam indivíduos, instituições financeiras, governos e empresas a atingir todo o seu potencial. O quociente de justiça, ou quociente de decência (DQ), orienta nossa cultura e tudo o que fazemos dentro e fora da empresa. Com nossas conexões em mais de 210 países e territórios, estamos construindo um mundo sustentável que abre oportunidades inestimáveis ​​para todos.

