“Anything Is Possible Tonight” está de volta com Stefano Di Martino

Evenings of Laughter and Joy retornará ao Rai 2 a partir de 26 de setembro às 21h20 com “Tonight Anything Is Possible”, o programa de comédia de sucesso criado em colaboração com a Endemol Shine Italy e apresentado por Stefano Di Martino. Também confirmados por ele nesta oitava edição: Biagio Izzo, Francesco Paolantoni (excepcionalmente ausente no primeiro episódio) e o imitador Vincenzo de Lucia, que esta semana imitará Millie Carlucci e Sandra Mello.

O tema do primeiro encontro será “Todos na Escola” e Rocco Siffredi, Andrea Pucci, Natalie Guetta, Herbert Ballerina, Valeria Grassi, Giovanni Esposito e Claudia Napolitano estarão no palco do Rai Auditorium em Nápoles. Há muitos testes e jogos em que todos terão que tentar a sua sorte, começando com a inevitável sala inclinada, com desenhos improvisados ​​no chão inclinado 22,5 graus. Entre os outros jogos da primeira parcela, haverá também Step Burger, Stand Back me Dance, Follow the Lip, Mimo sem fios e Do re Hurt. Um quarto escuro será adicionado a este grande clássico, um quarto apenas visível graças às câmeras infravermelhas que podem ser usadas como penitência para alguns convidados que perderão desafios durante os diferentes jogos. A única regra para este bom show permanece a mesma: divirta-se.

Baseado em um formato criado pela Satisfaction the Television Agency e licenciado pela Banijay Rights. Música original de David Dahan © Five Stars Publishing (International Publishing) “Hoje à noite tudo é possível” é um programa escrito por Stefano Santucci, Paolo Mariconda, Gian Luca Bilardi, Riccardo Cassini, Annalisa Montaldo, Marco Pantaleo, Esther Rem Picci, Francesco Ricci e Stefano Sarcinelli, com direção de Sergio Colabona.