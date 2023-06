Maria de Filipe O que fez depois do funeral de Berlusconi? “Direito ao trabalho.” revelação

Contagem regressiva para o primeiro episódio de Temptation Island, exibido em 26 de junho. Grandes expectativas para o reality show Maria De Filippi a ser transmitido no Canale 5 e apresentado por Filippo Bisciglia. Nas últimas horas, já foram anunciados os primeiros casais que participarão do programa: Gabriela e Giuseppe, noivos há 7 anos, e Alicia e Davide, juntos há 11 anos. E para o grande começo, Maria De Felipe desembarcou na Sardenha apenas 24 horas depois de se despedir de Silvio Berlusconi.

O famoso apresentador da Mediaset atendeu ao pedido que Pier Silvio Berlusconi fez ontem a todos os funcionários da Mediaset. De fato, o segundo filho do ex-primeiro-ministro ordenou que todos os funcionários da Rete del Biscione voltassem ao trabalho como antes e o fizessem em memória de seu falecido pai. Ser uma empresa viva, cheia de energia e força, como tem sido ao longo de sua vida», disse ontem o herdeiro Silvio.

E aqui hoje, Maria de Filipe desembarcou na Sardenha, onde está a assistir à nova versão do reality show, e também desmentiu os rumores que circulam na web sobre uma doença que a poderá ter afetado. A apresentadora parece estar bem, e enquanto apenas algumas horas atrás ela estava sentada ao lado da parceira de Pierre Silvio Berlusconi, Silvia Tovanin, para consolá-la no funeral do ex-primeiro-ministro, agora de Filippi foi vista empenhada em relaxar em a praia na companhia do Staffordshire bull terrier Sake de Alessio Saccara, Campeão Mundial de Mixed Martial Arts, Rafaela Minoia, colaboradora de De Felipe e curadora da Ilha da Tentação. O público aguarda ansiosamente o início do reality show, então o que essa versão vai trazer?

