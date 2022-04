Eurovisão 2022: finais da Islândia, Portugal e Suécia esta noite. Como você os vê na Itália

Última data para a temporada pré-Eurovisão com Finais nacionais para diferentes países quem vai concorrerFestival Eurovisão da Canção 2022, em Turim de 10 a 14 de maio. Esta noite, sábado 12 de marçoVamos descobrir qual música e artista eles vão representar Islândia, Portugal e Suécia.

Imediatamente Detalhes de cada show e como assisti-lo na Itália sem nenhum tipo de restrição geográfica E confortavelmente em transmissões ao vivo nos portais oficiais da televisão pública. A lista está por ordem de partida, os horários mostrados são os horários italianos.

Suécia (das 20h às 22h)

o melodivistivalinaDepois de um começo muito ruim, ele conseguiu receber muitas músicas dignas em sua lista de reprodução. Entre eles, “Hold Me Close” Cornélia Jacobs Por seu senso de autenticidade em uma competição, muitas vezes é acusado de ser muito construído e plástico. É também um favorito geral entre os Eurofans e apostadores.

Mas ele terá que ficar atento ao voto dos próprios suecos, que podem ser atraídos por propostas como essas Anders Baggie e um “maior que o universo” que, paradoxalmente, se alinha bem com o tipo de fase de Turim, incluindo elementos relacionados à natureza em segundo plano. Vale a pena notar que Bagge é uma estrela da TV doméstica e é muito apreciada pelo grande público. Uma história um tanto comovente também é construída sobre ele, dada sua capacidade de emocionar sem barreiras para o público.

Propostas Liamoo Com ‘Bluffin’, que é exatamente o que você esperaria da Suécia no Eurovision, e Clara Hammerström Com “Run to the hills” que usa sons nórdicos típicos, uma versão um pouco ilustrada de outras tentativas como Dinamarca 2018 e especialmente Noruega 2019.

No total 12 artistas disputam a final. Vencedor anunciado por 50% do painel de arbitragem internacional (incluindo a Itália) Quem realmente votou no ensaio de ontem, um pouco como ESC, e desde então 50% de desconto na televisão. Algo um tanto repulsivo sobre melodivistivalina é que o público também poderá votar depois que o júri descobrir seus trabalhos, distorcendo um pouco o destino da competição. Os pontos atribuídos são do estilo ESC (12, 10, 8-1 pontos) tanto para o júri como para a televisão, mas esta última será dividida por faixas etárias.

condutor Melodivistivalen 2022que você também vê na imagem de abertura, é Oscar Zia. Ambos Seus pais são italianos Ele faz parte de uma grande família, pois tem 5 irmãos. O programa é transmitido de Friends Arena em Estocolmo.

Aqui estáArranjo de exposição esta noite:

Clara Hammerström com “Corra para as colinas” Theoze com “Somme de Ville” Anna Bergendahl com “Poder Superior” John Lundvik com “Ängglavakt” Tom Sekelius com “My Way” Anders Bagge com “Maior que o Universo” Robin Bengtson com “Amor inocente” Faith Kakimbo com “Liberdade” Liamoo com “Bluffin” Cornelia Jacobs com “Segure-me quase” Opia Duke com “I Can’t Get Enough” Medina com “In Anna Dimman”

Como você deve ter notado na lista, há muitos rostos já conhecidos do público da Eurovisão. Isso é aqueles Anna Bergendahl (2010), John Lundvik (2019), Robin Bengtsson (2017). Por fim, curiosidade: galos de opia Não é uma referência ao membro masculino em italiano, mas à constelação de Cassiopeia que é um tanto paralisada pela cantora sem pensar em possíveis duplos sentidos. Daí o título da música certamente lhe fazer um favor, se o primeiro espectador casual italiano considerar válida a primeira sensação quente.

Transmissões ao vivo podem ser acessadas sem restrições geográficas de 20diretamente no site Reproduzir SVT (Clique aqui) E na seção do canal SVT 1 (Clique aqui).

Aqui está um resumo das músicas para a partida final.

Islândia (20h45 às 23h15)

Após a seleção interna feita no ano passado para poder reivindicar Daði og Gagnamagnið, cuja participação em 2020 junto com todo o Eurovision, foi cancelada, o formato Songvakeppnin Para escolher o representante islandês.

da capital, Reykjavik, tendo passado o necessário para as meias-finais, 5 artistas vão concorrer a ingressos para Turim. Um pouco curto para um show de duas horas e meia? Provavelmente. Entre eles haverá outras performances, como uma performance barrigudo Quem representou a Suécia em 2021 e quem substituiu os ucranianos Go_AIncapaz de chegar à Islândia devido à conhecida guerra entre a Ucrânia e a Rússia.

Os artistas concorrentes cantam a música como será mais tarde em Turim. Três deles escolheram islandês, os outros dois ingleses. Apostas estão apostando em ganhar Reykjavikordotur (ou seja, “Reykjavik Girls”) com a música “Turn me around”. Os Eurofans estão divididos entre si e Sega, Beta e Elaine que optou por trazer a música “Með hækkandi sól” (“Com o nascer do sol”). Ajuste perfeito Palco de Turim com um sol estilizado no meio.

No primeiro round Quem continua no caminho é determinado igualmente entre O júri e o público. Após esta etapa, existe um arquivo Duelo pela Grande Final O vencedor é eleito apenas por a televisão. Aqui estão os artistas em ordem alfabética:

Stefan Ole com “Ljósið” Sigga, Beta e Elín com “Með hækkandi só” Reykjavíkurdætur com “Vire isso” Katla com “Hassan Af” Eu pratico com “não sei”

A transmissão ao vivo estará disponível diretamente no site da Televisão Pública da Islândia RÚV (Clique aqui) A partir das 20h45.

Abaixo está o resumo.

Portugal (de 22.05 a 1.50)

Para os fãs do festival português Festival de Kansauchegou em 56. Ediçãoseria de esperar longa noite Que só terminará pouco antes das 2h, com um início tardio marcado às 22h05, hora italiana (mas em Lisboa será apenas às 21h05).

o 10 sugestões na final Eles são diversos e há muitas opções dependendo do gosto do ouvinte. Talvez o mais português e contemporâneo ao mesmo tempo seja “Saudade, saudade” de Maru. A proposta mais internacional, e ao mesmo tempo pouco nacionalista, é certamente “Por quê?” a partir de aura. Em vez disso, eles focam tudo na raça Bongo e Tristany Com a música “Dégrá.dê”.

O sistema de votação é o mesmo da Eurovisão. 12, 10, 8-1 pontos atribuídos por qualquer um deles Júri (50%), composto por 7 comitês regionais, de a televisão (50%). O evento é realizado por Cuidado Filomenaanteriormente na ESC Connector Collection 2018, e por Vasco Palmeriam.

Quem está na corrida, em Arranjo de exposição:

Bongo e Tristani com “Dégrá.dê” Syro com “Ainda nos temos” Milhanas com “Corpo de Mulher” Ines Homem de Mello com “Fome de viagem” Áurea com “Por quê?” Os Quatro e Meia com “Amanhã” FF com “Como é bom esperar alguém” Diana Castro com Ginger Ale Maru com “Saudade, saudade” Paixão por calabresa com “Código 30”

Para acompanhar o festival português ao vivo, basta conectar-se à transmissão ao vivo do canal RTP 1A partir das 22h05 no site oficial Reproduzir RTP (Clique aqui).

Abaixo você encontrará a recapitulação final da música.