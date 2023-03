Hoje é outro dia.. Viva as lágrimas e o colapso: “Não consigo” | Serena Burton está em pânico

Momentos de profunda emoção mas também de leve tensão nos estudos hoje é outro dia. O apresentador não sabia o que fazer.

hoje é outro dia Há vários anos ele nos segura de segunda a sexta-feira no Rai Uno, logo após TG1. O ponto alto do programa são, sem dúvida, as entrevistas que o tornam bonito Serena Burtona simpática dona da casa, se dá bem com os muitos convidados, que são principalmente do amplo mundo empresarial italiano.

Uma jornalista e apresentadora, com um currículo respeitado, pode contar com a presença trabalho em equipe Muito unida, você a segue há algum tempo e a considera uma espécie de segunda família. Não faz mais parte nota remigipor causa de um gesto considerado infeliz e impróprio, que ele fez para um jovem colega popular.

Serena, como Ray, não o perdoou e agora parece ter se desligado completamente da empresa de Viale Mazzini. Sua dor foi grande quando percebeu que a mulher não atendia mais seu telefone. se desculpou publicamente com Jéssica Morlacci Por aquele tapinha na bunda, que, segundo ele, aplicou sem maldade.

A reação da cantora é um estudo

No entanto, suas desculpas foram inúteis e ele ainda recebeu o tão falado prêmio de celebridade a anta dourada de Valério Staveley para notícias de tira. Ele abriu seu coração Fábio Fazio para como está o tempomas mesmo este seu convidado não o ajudou a resolver esta questão tão espinhosa.

agora Burton Ele terá que se dividir com certa facilidade entre suas obrigações diárias de locutor e as de jurado da nova edição do O cantor mascarado. No entanto, nos últimos episódios, a protagonista se viu diante de uma situação muito difícil de administrar no estúdio. Lágrimas amargas do cantor. Ninguém esperava tal reação também calma.

As lágrimas de Morlacchi vivem

Chorar foi o ex-líder do Gasusa Jéssica Morlacci. Ela alcançou enorme sucesso quando era mais do que apenas uma criança com esta banda. Como ela disse, a popularidade foi tão repentina e grande que se tornou quase impossível. Então ele começou a sofrer Ataques de pânico graves. E conforme foi crescendo, a fama diminuiu muito.

As emoções vieram a ela quando ela começou a falar sobre os competidores e principalmente o vencedor The Voice KidsBoa Melissa. ao se dirigir a ela Jéssica se mudoupois naquele momento as lembranças dela quando era criança e garotinha vieram à sua mente, quando se viu diante de algo grande demais para viver e administrar com calma.