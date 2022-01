“Pronto para pagar por isso, Meghan e as crianças devem estar seguras” – Corriere.it

A partir de Paula de Carolis

O príncipe Harry processou para restaurar a proteção policial quando viaja com sua família para o Reino Unido: ele perdeu o direito de fazê-lo em 2020, mas no verão passado paparazzi perseguiram seu carro após um evento.

No que parece ser um caso sem precedentes – Windsor tomar medidas legais contra o governo – O filho de Carlo e Diana solicitou uma revisão judicial da decisão tomada após o seu anúncio Abandono do cargo público. Para não sobrecarregar os contribuintes, O príncipe confirmou que estava pronto para cobrir as despesas do próprio bolso, mas esta parece ser uma opção problemática para o Ministério do Interior concordar com o seguinte: Atualmente não existe uma fórmula para o serviço público – ou policiais e policiais secretos – podem ser pagos por cidadãos individuais, mesmo que sejam de sangue real. Por outro lado, não se pode excluir que Alta reconheça seu direito à segurança como personalidade.