Desafios e Dança / Luigi é resgatado e Tim vence a corrida

Há uma grande expectativa geral para a sétima noite do Amici 21, agendada para 30 de abril de 2022 no Canal 5, enquanto isso, as notícias do Amici capturam prévias da data prevista para a TV. Destes, espera-se que os três candidatos que acabaram em risco de uma votação com uma certa desqualificação sejam Nunzio, Albee e Luigi em ordem cronológica. O júri usado para a votação, composto por Stash Fiordispino, Stefano De Martino e Emanuele di Savoia, resgata Luigi Strangis da ameaça de desqualificação e confia o destino de Nunzio e Albe para julgar na votação final.

Previsões de Amici 21 sete da noite 2022 / gravação 30 de abril: Michele ofendida…

Espera-se que Luigi seja o protagonista indiscutível da noite do sétimo dia de Amici 21, não apenas para salvá-lo, mas também para vencer a competição convocada pelos concorrentes na disputa pelo prêmio final em dinheiro para o talento, do tarde do sexto dia. O que acabou mal ao desqualificar um amigo e colega concorrente, LDA: Este é um concurso valioso da TIM. (Atualizado por Serena Granato).

Amici 21, Cuccarini ‘Salve’ Sissi ‘Não à luva de Pettinelli’ / Rudy está errado com LDA

Amici 2022, Final Ballot 7 Evening: A saída de Nunzio da final?

véspera Noite do sétimo dia de Amici 21previsto para 30 de abril de 2022 no Canal 5, Nunzio Stancampiano É indicado pelos últimos desenvolvimentos da TV onde o novo e décimo primeiro talento foi desqualificado. De acordo com uma fonte noticiada pela Novella 2000, um aluno de Raimondo Todaro pôde ser visto na saída do estúdio de televisão pelo talento produzido e dirigido por Maria De Filippi. Um detalhe que sugeriria uma possível exclusão do jogador latino, decretada na noite do sétimo dia do Amici 21. Assim, foi Nunzio quem teve que abandonar a final do Amici 21, após a vitória esmagadora do jogador latino sobre a LDA em a tarde do sexto dia? (Atualizado por Serena Granato).

Eliminar o embaixador papal na noite do sétimo Amici 21? /previsão “poderia ter sido detectada..”

Amici 2022, na votação final na noite do dia 7, Nunzio arrisca com Albe e Luigi retornando à partida.

Há grande expectativa do público na sétima noite de Amigos 21que vai ao ar sábado, 30 de abril de 2022 no Canale 5 e – de acordo com spoilers de TV relacionados – Decisões em risco. Nunzio, Albe e Luigi. Isso porque este último foi indicado em ordem cronológica como eliminado pelos três mestres e juízes de talento, durante as três eliminatórias da partida. Enquanto isso, em resposta aos spoilers da TV de hoje, as pessoas na Internet se entregam às reações mais mistas da rede, especialmente aquelas que se alegram com os spoilers que veem. Luigi Strangis Fuga da votação final na noite do dia 7 de Amici 21, a pedido do júri utilizado para a votação, formado pelos juízes Stash Fiorespino, Emanuele Filiberto de Savoia e Stefano Di Martino.

Até que acabem em perigo de desclassificação, para a votação final da noite rolante, Nunzio e Albee devem abandonar a escola, despedindo-se da chance de chegar à oitava e penúltima noite antes do Amici Final 21, o nono e última noite do show. No entanto, deve-se lembrar que os spoilers de TV retratados pelo Amici News – com base em depoimentos de audiência na sétima noite de Amici 21 – serão verificados pela tão esperada transmissão da data televisiva da noite. (Atualizado por Serena Granato)

Amici 2022, a votação final na noite do sétimo é Nunzio x Albe

o Noite do sétimo dia de Amici 21, esperado em 30 de abril de 2022 no Canale 5, conforme evidenciado pelas prévias de TV fornecidas pelo Amici News, fornece uma exclusão – como aconteceu na quinta e sexta noites para o talento. Para acabar arriscando a votação final para eliminar a noite do sétimo dia Nunzio Stancampiano e Albe (Alberto La Malva).

A competição entre as três equipes começa no Amici 2022, equipe comandada por Rudi Zerbe e Alessandra Celentano, que primeiro calor Desafie a equipe liderada por Lorella Kocarini e Raimundo Todaro.

No primeiro desafio, Luigi Strangis enfrentou Nunzio e os jurados foram para Luigi;

No segundo desafio, Michelle confronta Sisi e o ponto de vista do júri vai para Sisi;

No terceiro desafio, ele enfrenta Luigi Nunzio e o ponto do júri vai para Luigi.

terminar Em risco de eliminar Amici 21Assim, na votação os membros da equipe perdedora liderada por Coca Todo, Alex (Alessandro Reina), Nunzio e Serena Carella: o júri composto por Stash Fiorespino, Emanuel Filiberto de Savoia e Stefano Di Martino salva Alex. E Serena, deixando o latino em risco na votação final por desclassificação Embaixador.

no Segundo termo Do Amici 2022, Celie Zerbe e a equipe liderada por Anna Pettinelli e Veronica Piparini se desafiam:

No primeiro desafio, Michelle enfrenta Dario Chiron no desafio e o ponto do júri vai para Michelle;

No segundo desafio, Luigi confronta Albe e a opinião do júri vai para Albe;

No terceiro desafio, Luigi enfrenta Albe diante do desafio e o ponto do júri vai para Luigi.

Para acabar em perigo de desclassificação, e assim para a votação da noite de 21 Amici, que é o membro da equipe perdedora liderada por Betty-Pipa, Nascer do solreferido pelo Professor Seely Zorbi.

No terceiro calor Do Amici 2022 para se desafiar está o time comandado por Celie Zerbe contra o time comandado por Lorella Kocarini e Raimundo Todaro:

No primeiro desafio, Luigi enfrenta Alex no desafio e o ponto do júri vai para Luigi;

No segundo desafio, Luigi enfrenta Serena e Alex e o júri vai para Serena e Alex;

No terceiro desafio, Michelle Sisi é confrontada e a prova é cancelada, então, no quarto desafio, o confronto entre elas se repete e o júri fica com Sisi.

A equipe perdedora, Seely-Zerbe, acaba em perigo, então no segundo turno com Nunzio e Albee, Luís, que é salvo pelo júri. Nunzio e Albe permaneceram na cédula de desqualificação, pois os governadores resgataram Luigi.

Público se divide em enquetes entre Albi e Nunzio no Amici 21

comparado com Votação Final Amici 2022Quem vê salvando os talentos concorrentes de Albee E Nunzio (pesquisa prevista pelo Il sussidiario.net antes das 19h gravações do Amici 21)Os espectadores ativos através das redes sociais levantam várias reclamações. Entre esses há disputa pública Assim, os chefes das equipes concorrentes e os jurados do The Evening of 21 Amici empobreceram o espetáculo, colocando em risco os dois pilares de entretenimento da versão atual do talento, principalmente à luz da agilidade de Nunzio na dança e do dote de escrita criativa de Alp.

Comparado com o percurso realizado na noite do Amici 2022, Albee poderia se salvar às custas de Nunzio, já que o latino é um dos muitos veteranos das muitas cédulas encontradas nas datas noturnas anteriores ao Amici 21, que tentei tanto, em primeiro lugar de Uma visão do bem-estar psicossomático geral. Tanto que o latino se declarou cansado na casinha do talento, numa explosão conjunta de talento em plena luz do dia com a apresentadora Maria de Filippi.

No entanto, neste momento, é preciso dizer que o progresso televisivo foi retomado com base nos depoimentos da audiência da sétima noite do Amici 21, o que será verificado com a transmissão da tão esperada data televisiva vespertina.

© Reprodução reservada