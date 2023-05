“Os melhores anos” com Carlo Conte

Depois de uma excelente estreia em termos de avaliações e críticas, a viagem da memória continua por 40 anos de música, televisão, objetos, fatos, moda e fenômenos: segundo encontro com “Os Melhores Anos”, coleção Rai1 apresentada por Carlo Conti, criada por Prime A divisão de entretenimento da Time Rai em colaboração com a Endemol Shine Italy e transmitida na sexta-feira, 5 de maio, às 21h25, na Rai 1. Neste episódio, I Ricchi e Poveri comentarão e cantarão suas músicas favoritas e mais votadas pelos telespectadores no exclusivo “Hit Parade”. Nino Frasica será então o protagonista da entrevista “My List”, durante a qual falará da sua vida através das suas canções preferidas.

Claudio Cecchetto falará sobre sua trajetória como caçador de talentos, produtor e gravadora. Além disso, não faltará sua música “Jioca Gower”, e seus protagonistas serão alguns dos artistas que ele “lançou”: Sandy Marton, Via Verdi, Tracy Spencer.

Rodando no palco estarão a cantora escocesa Maggie Riley, o francês FR David, autor do hit “Words”, que já vendeu mais de 8 milhões de cópias em todo o mundo e hoje está entre os mais populares do Tik Tok; The Propaganda, uma banda de sucesso dos anos 1980 e cantor britânico Mark Almond, é a voz e fundadora do Soft Cell (“Tainted Love”).

E ainda: Scialpi, dos compositores Aleandro Baldi e Franco Simone; Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia, intérprete do repertório de Lucio Battisti.

Graças às redes sociais, o telespectador poderá participar ativamente do programa de variedades com “Noi che”, enviar SMS com suas lembranças, preferências de arranjos de convidados musicais e enviar materiais sobre seu passado. Flora Cantu fará o elo entre o mundo “social” e o programa, lendo várias mensagens do público diretamente de casa.

E os “comentaristas da vez” serão os comediantes Ubaldo Pantani, Corrado Nuzzo e Maria Di Biasi. As apresentações musicais serão acompanhadas por uma orquestra ao vivo dirigida pelo maestro Pinocio Pirazzoli e coreografia de Fabrizio Mennini, com figurinos de Simonetta Innocenti para recriar os ambientes das diferentes décadas.

Para interagir com #imigliorianni: A página oficial do programa no Facebook: @MiglioriAnniRai; Conta no Twitter: @MiglioriAnniRai – #imbestyears; Número do programa exclusivo: 3483311492; Site de referência: www.rai.it/imigliorianni.